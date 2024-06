Binario, ‘cross-dresser’ o demisexual: el diccionario LGTBI+

Quizá estos días, con motivo del Día del Orgullo, escuche en conversaciones o en medios de comunicación términos relacionados con el colectivo LGTBI+ cuyo significado no acabe de perfilar. Distintas guías a nivel local y estatal, como las que presentan Ben Amics en su web, el Ministerio de Sanidad o l’Observatori Contra l’Homofòia (OCH) recogen una lista de definiciones y expresiones para referirnos correctamente a la identidad de género, al abordaje de conceptos sexuales o los tipos de discriminación. Muchos conocemos las palabras bisexual, homosexual y trans, pero pocos las definiciones cross-dresser, cisgénero o pansexual.

1 Agénero . Es una identidad en la que la persona no se identifica con ningún género.

2 Andrógina. La característica de una persona cuya apariencia o modo de expresión es una mezcla de características o comportamientos femeninos y masculinos.

3 Asexual. Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. No implica necesariamente no tener libido, o no practicar sexo, o no poder sentir excitación.

4 Binario. Concepción, prácticas y sistema de organización social jerárquico que parte de la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino.

5 Bifobia. Temor, enojo irracional, negación de su existencia, intolerancia y/u odio hacia la bisexualidad y las personas bisexuales.

6 Bisexual. Persona que se siente emocional y/o sexualmente atraída por personas de los dos sexos.

7 Cissexual o cisgénero. Término que designa a las personas que presentan concordancia entre su identidad de género y el asignado por las demás personas, según su sexo biológico.

8 ‘Cross-dresser’. Es la terminología para referirse al estilo en la forma de vestir atribuido al sexo opuesto , por lo general de modo ocasional, con independencia de su orientación sexual e identidad de género.

9 Demisexual. Persona que no experimenta atracción sexual a menos que forme una fuerte conexión emocional con alguien.

10 Disforia de género. Es la incomodidad o repudia manifestada por el individuo a los propios genitales porque no coinciden con su identidad de género.

11 Expresión de género. Es la expresión de los roles de género como mujer u hombre a través del comportamiento.

12 Género fluido. Persona que no se identifica con una sola identidad de género, sino que puede cambiar entre masculino y femenino u otros.

13 Heterosexual. Cuando una persona siente atracción física y o afectiva por personas del género opuesto.

14 Homofobia. Es el prejuicio y la discriminación hacia las personas gays y lesbianas.

15 Homosexual. Persona que siente atracción física o emocional por una persona de su mismo género.

16 Intergénero. Es una identidad de género que describe a una persona que no se considera a sí misma cisgénero, pero puede ser una mezcla de géneros, agénero, género fluido o estar en otro lugar en el espectro del género.

17 Lesbofobia. Discriminación, rechazo e incluso violencia hacia las mujeres lesbianas.

18 LGBTfobia. Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta violenta y/o discriminatoria hacia las personas LGTBIQ.

19 ‘Misgendering’ . Cuando una persona se refiere a otra y se le asigna, erróneamente, un género que no es el suyo.

20 Pansexual. Persona que siente atracción erótica o afectiva hacia otra persona con independencia del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales.

21 ‘Passing’. Terminología que se emplea cuando una persona es trans, pero no se le nota, y nadie se plantea que ha hecho una transición.

22 Plumofobia. Cualquier tipo de ideación, actitud o conducta de rechazo o discriminación hacia las personas que tienen pluma.

23 Poliamor o poliamoría. Consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética.

24 Queer. Corriente de pensamiento que potencia la diversidad humana en sentido amplio y huye de las identidades, abogando por la diversidad.

25 Serofobia. Discriminación hacia las personas con el VIH en diversos ámbitos de la vida y en las relaciones sexuales.

26 Trans. Personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con su sexo asignado al nacer.

27 Transfobia. Cualquier tipo de ideación o conducta de discriminación hacia las personas trans.