Transportar bicicletas en el coche puede ser complicado y, si no se hace correctamente, puede resultar en multas de hasta 200 euros. La normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) es clara: el transporte debe realizarse de manera segura, sin comprometer la visibilidad ni la estabilidad del vehículo. Aquí te mostramos cómo llevar tu bici en el coche sin infringir las normas.

Opciones para transportar bicicletas

Existen varias formas de transportar bicicletas en un coche, cada una con sus propias ventajas y requisitos normativos. Las principales opciones son llevar la bicicleta dentro del coche o usar un portabicicletas externo.

Dentro del coche: Para transportar la bicicleta dentro del coche, se recomienda desmontar ambas ruedas y asegurarlas firmemente con cinchas o anclajes. Es crucial que la bicicleta no se mueva durante el viaje para evitar accidentes. Idealmente, debería estar en el maletero, separado del área de los pasajeros.

Portabicicletas externos:

1. Portabicicletas de techo: Es una opción popular, aunque requiere esfuerzo para subir la bicicleta al techo. Este tipo de portabicicletas necesita que el coche esté equipado con una baca o barras de techo.

2. Portabicicletas de portón trasero: Son más accesibles y fáciles de instalar. Este tipo de portabicicletas puede transportar varias bicicletas y requiere el uso de la señal V20 si las bicicletas sobresalen de la parte trasera del coche.

3. Portabicicletas de bola de remolque: Son fáciles de montar y permiten inclinarse para acceder al maletero. Este tipo de portabicicletas también requiere la señal V20 si las bicicletas sobresalen.

4. Remolques específicos: Son adecuados para transportar varias bicicletas, pero es fundamental cumplir con la normativa de peso y dimensiones.

Normativa y recomendaciones

La DGT establece que cualquier carga que sobresalga del vehículo debe estar señalizada con la placa V20. La bicicleta no debe obstruir las luces o la matrícula del coche. Si lo hace, se deben instalar luces y placas adicionales. Además, es esencial que la altura total del vehículo con las bicicletas no supere los 4 metros y que la carga no exceda el ancho del coche. Si se transportan dentro del coche, las bicicletas deben estar bien sujetas y no invadir el espacio de los pasajeros.

Transportar bicicletas en el coche requiere atención a la normativa para evitar multas y garantizar la seguridad. Elegir el método adecuado y asegurarse de que todo esté correctamente fijado es clave.