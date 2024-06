Cómo iniciarse en la nueva moda de hacer pulseras

En los últimos años, hacer pulseras de perlas ha ganado una notable popularidad entre los jóvenes. Esta actividad, que combina creatividad y moda, ha encontrado un nuevo impulso gracias a las redes sociales, a la necesidad de muchos de desconectar e incluso a la influencia de figuras tan populares como Taylor Swift. Analicemos por qué este hobby se ha convertido en todo un fenómeno y cómo puedes iniciarte en él.

Una de las principales razones detrás del auge de las pulseras de perlas es la influencia de la icónica Taylor Swift. Conocida por su estilo único y su capacidad para marcar tendencias, Swift ya las lucía hace 15 años, incluso, las regalaba a sus fans. Desde las giras Midnights y la recienteThe Eras Tour, con la que recaló en Madrid recientemente, sus seguidores han seguido el fenómeno que hasta la artista incluyó en su canción You’re on your own, kid. Se trata de las conocidas como 'friendship bracelets' («brazaletes amistosos»), que consisten simplemente en bolas o perlas de plástico unidas en un hilo. Ahora es popular que en sus conciertos los más fieles 'swifties' (como se conoce a los fans de la cantante) se intercambien este tipo de pulseras entre ellos, algunas, incluso, con letras de las canciones de la estadounidense.

Además, el hecho de hacerlas se ha convertido en toda una ceremonia o un 'hobby' que los fans han contagiado a muchos. Prueba de ello son los vídeos con millones de reproducciones que circulan en redes como TikTok haciendo pulseras.

¿Por qué se ha vuelto tan popular?

Además de la influencia de celebridades, hacer pulseras de perlas ofrece varios beneficios que explican su popularidad. Primero, es una actividad relajante y terapéutica. La repetición de ensartar perlas y la concentración requerida pueden ayudar a reducir el estrés y fomentar la creatividad. También es una forma accesible y económica de expresar la personalidad y el estilo individual. Los materiales necesarios son fáciles de encontrar y relativamente asequibles, lo que permite a cualquiera empezar sin una gran inversión.

Cómo iniciarse en el hobby

Para aquellos interesados en comenzar a hacer pulseras de perlas, los pasos iniciales son sencillos. Aquí, una guía básica para empezar: