La temporada de graduaciones está a la vuelta de la esquina, marcando el fin de un capítulo y el comienzo de nuevas aventuras para muchos estudiantes. En una situación como esta, encontrar el regalo perfecto para celebrar este logro puede ser un desafío, especialmente cuando se busca algo significativo y útil para el futuro del graduado. Desde gadgets tecnológicos hasta experiencias inolvidables, hemos recopilado una lista de cinco ideas de regalo que no solo celebran este importante hito, sino que también acompañarán a los graduados en su próximo camino.

1- Cámara instantánea polaroid

Foto: Olivia Volkovitskaia

Si hablamos de crear recuerdos al instante, no hay mejor opción que regalar una polaroid. Este tipo de cámaras no solo ofrecen un precio mucho más reducido que los modelos más profesionales como las réflex, sino que también permiten inmortalizar cualquier momento con solo un clic, creando un recuerdo para la posteridad. Se trata de un regalo perfecto para que la persona que se gradué pueda emplearla durante toda la ceremonia y la fiesta posterior, pudiendo compartir de esta forma las fotografías con sus amigos y familiares el mismo día. Igualmente, las polaroids también ofrecen un alto grado de personalización, pues se fabrican en una gran variedad de colores y su superficie permite que se le incrusten elementos como dibujos o pegatinas.

2- Libro de viajes

Foto: Blue Budgie

La graduación es una declaración de libertad, puesto que indica que se ha terminado una etapa y que una nueva está a punto de comenzar. No es extraño que los recién graduados, con esta nueva libertad adquirida, se planteen salir de su zona de confort, coger las maletas y viajar a los rincones más insospechados antes de comenzar un nuevo párrafo en su vida. Para estas personas un libro de destinos y viajes podría tratarse de todo un acierto como regalo, puesto que podrán informarse con todo lujo de detalle de sus lugares preferidos antes de ir personalmente. Otra opción para los graduados que ya tienen claro su destino podría ser una guía del país concreto que quieren visitar con el fin de que puedan planificar su viaje de forma más sencilla.

3- Entradas para conciertos

Foto: Welcomia

Tras la graduación, llega la época que los estudiantes llevan esperando desde el inicio del curso académico: el verano. Y es que, más allá del sol y la playa, la época estival en Baleares también puede ser definida con la siguiente palabra: conciertos. Para aquel graduado que no puede esperar para que llegue el verano y pasárselo en grande con sus amigos en una noche de música y baile, regalar una o más entradas para un concierto puede ser la decisión ideal. En Mallorca, algunos de los eventos más virales de los que aún se pueden conseguir entradas serían el Mallorca Live Festival con artistas como Blondie, Rels B o Aitana; el festival FEIM! Con Antonia Font, Xanguito o TIU, o el KaisFest con La Pegatina o Nil Moliner.

4- Accesorios personalizados

Foto: Freepik

Para las personas que prefieren un regalo más personal y significativo emocionalmente, un accesorio como una pulsera o collar con un grabado de un nombre o fecha especial puede ser el regalo que estés buscando. Con un abanico de posibilidades tan solo limitado por tu imaginación, algunas de las opciones que suelen ser más populares el grabado de una inicial, la misma fecha de la graduación, o incluso hay lugares que permiten introducir una foto en pequeña escala para llevarla siempre contigo. En cuanto los accesorios, los que más se suelen regalar son pulseras o collares, pero también existen otras opciones como pendientes, tobilleras o incluso anillos.

5- Álbum de fotos personalizado

Foto: Freepik

Por último, no cabría terminar la lista sin mencionar lo que sería por antonomasia el regalo estrella en grandes eventos: los álbumes personalizados. Ya sea un collage o un libro físico con fotos de un momento determinado, lo cierto es que el álbum es uno de los regalos clásicos más socorridos en todas as fiestas. Sin embargo, también da pie a muchas ideas y arreglos que pueden hacerlo altamente personalizable. De hecho, últimamente se han puesto de moda los álbumes de fotos digitales, los cuales no solo son mucho más retocables que los físicos (que suelen ser plantillas predefinidas) sino que también aceptan otros formatos como los .gif (imágenes en movimiento) o incluso vídeos.