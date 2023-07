¿Qué alimentos son difíciles de digerir por la noche?

Si alguna vez te has acostado después de una cena abundante y te has encontrado dando vueltas en la cama, probablemente no estás solo. Algunos alimentos pueden ser especialmente difíciles de digerir por la noche y perturban tu sueño. Aquí te presentamos cinco de ellos y te explicamos los motivos por los cuales debes evitarlos antes de irte a dormir.

«No es que haya alimentos que engorden más o menos por la noche, es que hay que cenar lo que permita al cuerpo descansar» Melón Esta fruta dulce y jugosa es un favorito en los calurosos días de verano, pero puede causar problemas si la comes antes de acostarte. A pesar de que es una gran fuente de fibra y agua, la alta cantidad de azúcares naturales del melón puede desencadenar un pico de energía que puede mantenernos despiertos por la noche. Lechuga Aunque una ensalada verde puede parecer una cena ligera y saludable, la lechuga es sorprendentemente difícil de digerir. Su alto contenido en fibra puede mantener a tu sistema digestivo en movimiento cuando debería estar descansando, lo que puede conducir a una noche inquieta. Chocolate Muchos de nosotros disfrutamos de un pedazo de chocolate como un dulce postre antes de ir a la cama. Sin embargo, contiene tanto cafeína como teobromina, dos estimulantes que pueden mantenernos alerta y perturbar nuestro sueño. Además, el chocolate puede ser rico en grasas y azúcares, lo que puede dificultar su digestión. Pasta Aunque los carbohidratos complejos de la pasta pueden ayudarnos a sentirnos llenos y satisfechos, la pasta, especialmente si se consume en grandes cantidades, puede ser difícil de digerir por la noche. Esto se debe a que el cuerpo necesita más tiempo y energía para procesarla, lo que puede causar malestar estomacal y problemas para conciliar el sueño. Carne roja Las proteínas y las grasas en la carne roja requieren más esfuerzos para ser digeridas en comparación con otros alimentos. Comer carne roja por la noche puede resultar en un sistema digestivo activo cuando deberías estar durmiendo, causando problemas para conciliar el sueño. En conclusión, si tienes problemas para dormir, vale la pena echar un vistazo a lo que estás comiendo antes de acostarte. Opta por alimentos fáciles de digerir y evita los que sean pesados o estimulantes para asegurarte de tener una buena noche de sueño. Recuerda, cada cuerpo es diferente, por lo que es posible que algunos alimentos que no te sientan bien a ti, a otros les sienten perfectamente. Siempre escucha a tu cuerpo y respeta sus necesidades.