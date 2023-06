Estos son los 3 alimentos que ayudan a mejorar la vista y no lo sabías.

En un mundo donde la tecnología nos mantiene pegados a las pantallas, cuidar nuestros ojos se vuelve esencial. Afortunadamente, la madre naturaleza nos provee con alimentos que contribuyen a mantener y mejorar nuestra salud visual. En este artículo, te revelamos tres alimentos que posiblemente no sabías que pueden hacer maravillas a tu visión:

Zanahoria

Hablar de alimentos que benefician la vista sin mencionar a las zanahorias sería dejar fuera a uno de los más populares. Su reputación es merecida: son una fuente rica de vitamina A y carotenoides, así como en potasio, fósforo, magnesio, yodo y calcio.

Brócoli

El brócoli es una verdura muy nutritiva y particularmente buena para la salud ocular. Este vegetal de hoja verde está cargado de luteína y zeaxantina, dos potentes antioxidantes que se encuentran en altas concentraciones en nuestros ojos. Estos pueden ayudar a prevenir enfermedades oculares como la degeneración macular y las cataratas.

Pescado azul

El pescado azul, como el salmón, el atún y las sardinas, es rico en ácidos grasos omega-3. Estos son vitales para la salud de los ojos. Investigaciones han demostrado que los omega-3 pueden ayudar a proteger contra la sequedad ocular, la degeneración macular y incluso el glaucoma.

Incorporar estos alimentos en tu dieta no solo beneficiará tu visión, sino también tu salud general. Una zanahoria crujiente como snack, un plato de brócoli al vapor como acompañamiento o una sabrosa porción de pescado azul para cenar pueden ser pequeños cambios con grandes beneficios para ti. Además, es importante recordar que el cuidado de los ojos no depende únicamente de nuestra dieta. Factores como evitar el humo del tabaco, protegerse del sol, mantener un peso saludable y evitar la tensión ocular también son vitales. Por último, aunque estos alimentos pueden ayudar, no son una cura para las afecciones oculares ni un sustituto de la atención médica profesional. Si tienes problemas de visión, debes buscar el consejo de un oftalmólogo.