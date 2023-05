Las 7 verduras estrella del mes de junio: frescura y nutrición de temporada

A medida que nos adentramos en junio, la naturaleza nos brinda una generosa variedad de verduras frescas y llenas de sabor. Al optar por las que son de temporada, no sólo aprovechamos al máximo su sabor, sino que también nos beneficiamos de todas sus propiedades nutricionales. Aquí presentamos las 7 verduras que no deben faltar en tu cesta de la compra.

1. Espinacas: Las espinacas son tiernas y llenas de sabor. Rica en hierro y vitamina K, esta versátil verdura es perfecta tanto en ensaladas como en platos cocinados.

Las espinacas se pueden servir en tostadas. Foto. Pexels -Lisa Fotios-

2. Judías verdes: Junio es un excelente mes para ellas. Con un alto contenido en fibra y vitamina C, son un complemento delicioso y nutritivo para cualquier plato.

Las judías verdes se pueden comer en puré. Foto. Pexels -Michael Sawyer-

3. Calabacines: Son un alimento básico del verano. Bajos en calorías y ricos en vitamina C, son excelentes para asar, freír o incluso comer crudos en espiral como sustituto de la pasta.

Los calabacines son perfectos para las ensaladas. Foto: Pexels -Angele J-

4. Guisantes: Los guisantes dulces y crujientes alcanzan su pico en junio. Con un alto contenido de proteínas y vitamina A, son un complemento saludable y sabroso.

Los guisantes pueden acompañar cualquier plato. Foto: Pixabay

5. Remolachas: Son una verdura resistente que se puede disfrutar todo el año, pero son especialmente deliciosas en este mes. Son una fuente rica de folato y betanina, un antioxidante potente.

Las remolachas nos aportan frescura a nuestra comida. Foto: Pexels -Eva Bronzini-

6. Acelgas: Las acelgas son una fuente excepcional de vitamina K y magnesio. Con sus tallos crujientes y sus hojas tiernas, son una adición sabrosa a cualquier plato.

Las acelgas nos aportan numerosos nutrientes. Foto: Pexels -Stella Schafer-

7. Rábanos: Los rábanos, con su sabor picante y crujiente, perfectos para darle un toque de frescura a las ensaladas. Además de ser una excelente fuente de vitamina C y antioxidantes.

Los rábanos gran fuente de vitaminas. Fotos: Pexels-Wendy Van Zyl-

Encontrar todo tipo de verduras independientemente de la época del año en la que nos encontremos es cada vez más fácil. Los invernaderos ayudan a que esto sea posible. Sin embargo, en repetidas ocasiones podemos notar que su sabor es insípido, ya que no han crecido cuando les tocaba. Para que no ocurra esta situación la mejor opción es consumir verduras de temporada. Así que disfrutar de estos vegetales en esta época del año no solo es una delicia para el paladar, sino también una forma de apoyar la agricultura local y reducir nuestro impacto en el medio ambiente.