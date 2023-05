¿Limpiar la batidora en un tiempo récord? Así puedes conseguirlo

La batidora, sea de mano o americana siempre la tenemos a mano en nuestra cocina, ya sea para hacer purés, batidos o salsa como por ejemplo una mayonesa, nos ayuda a realizar estas recetas en poco tiempo. Muchas veces la dejamos a un lado en remojo mientras acabamos de cocinar y después nos cuesta mucho más limpiarla. Nosotros te dejamos un truco que se ha viralizado hace poco en TikTok donde nos indica la manera más rápida para dejarla como nueva.

En cuanto acabemos de usar la batidora tenemos que rellenar el vaso (donde hemos hecho la receta) de agua caliente con unas gotas de detergente del lavavajillas que usemos habitualmente e introducir el accesorio de las cuchillas. En tan solo 15-20 segundos ya podemos sacarlo, enjuagarlo y lo secamos como de costumbre. Veremos que todos los restos de comida y grasa ya no están. Si se nos olvida realizar este procedimiento no hay problema, tan solo tenemos que dejarlo más tiempo dentro del vaso.

Otra opción es utilizar vinagre en vez de detergente. En este caso sería rellenar el vaso con vinagre (4 partes de agua con 1 de vinagre) y dejar esperar cerca de 20 minutos. Si es así no haría falta enjuagar el accesorio de las cuchillas, en cambio el vaso sí que hay que hacerlo para que no huela. La temperatura del agua no es obligatorio que esté caliente, pero si queremos la podemos poner.

También podemos encender la batidora y solo con pulsar un botón el electrodoméstico se limpiará solo. Eso sí hay que tener especial cuidado. Dentro de la mezcla podemos dejarlo durante un par de segundos y seguir los mismos tiempos que las opciones que hemos explicado anteriormente. Por último y no menos importante: las cantidades. Hay que tener en cuenta que no hace falta poner mucho vinagre ni mucho detergente ya que podemos no obtener los resultados que deseamos y, sobre todo, acordarnos de desconectar la batidora de la electricidad para evitar percances o consecuencias graves.