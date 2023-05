LGTBIQ+ son las siglas que designan al colectivo compuesto por lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer, incluyendo a través del + cualquier otra identidad de género y orientación sexual con la que otras personas se puedan sentir identificadas. Es muy importante recordar que detrás de cada una de estas abreviaturas se esconde una historia de lucha y reivindicaciones que todavía continúa. Aunque algunas son más conocidas que otras, en esta ocasión nos vamos a centrar en el significado de la sigla 'Q' y por ese motivo, nos puede surgir una pregunta: ¿qué son las mujeres queer?

Las mujeres queer son personas que no se consideran ni heterosexuales ni cisgénero y rechazan ser clasificadas por sus prácticas sexuales o su género para no limitar su experiencia como persona. En otras palabras, es una mujer que considera que su identidad de género reside fuera del tradicional binarismo de género femenino. Pueden identificarse con este término las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. La palabra queer se ha utilizado con connotaciones negativas en varias ocasiones, ya que su traducción literal del inglés significa raro. Sin embargo, cada vez hay más personas que se sienten identificadas con este término, aunque eso no significa que les guste esa etiqueta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana DeBose (@arianadebose)

Una de las famosas que ha dicho abiertamente que se considera una mujer queer es la actriz estadounidense Ariana DeBose, la ganadora al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en West Side Story en 2022. La artista ha expresado en sus redes sociales cómo se siente respecto a su género: «Algunas personas me dicen que visto como un hombre, como una mujer o como una lesbiana, pero no. Me visto como soy yo, no suscribo normas de la sociedad y soy más que una etiqueta que alguien más me da», ha escrito en su perfil.