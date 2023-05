¿Qué es el argón?

El argón es un elemento químico que se encuentra en el grupo 18 de la tabla periódica, también conocido como gases nobles. Fue descubierto en 1894 por Sir William Ramsay y Lord Rayleigh, quienes lo encontraron en una muestra de aire líquido. El argón es un gas incoloro, inodoro e insípido que representa aproximadamente el 1% de la atmósfera terrestre. A pesar de que se encuentra en cantidades significativas en la atmósfera, el argón es un gas muy inerte y no reacciona fácilmente con otros elementos químicos. El argón es utilizado en una variedad de aplicaciones, tanto industriales como científicas. Aquí te presentamos algunas de las aplicaciones más comunes del argón:

Soldadura

El argón se utiliza en procesos de soldadura, como la soldadura TIG (tungsten inert gas) y la soldadura por arco sumergido, para proteger la zona de soldadura de la oxidación y la contaminación.

Iluminación

El argón se utiliza en lámparas fluorescentes y neón para producir luz. Cuando se aplica un voltaje eléctrico a una lámpara de neón, el gas argón se ioniza y emite luz.

Procesamiento de metales

El argón se utiliza en la producción de metales, como el acero inoxidable, para evitar la oxidación y la contaminación durante el proceso de fabricación.

Enfriamiento criogénico

El argón se utiliza en sistemas criogénicos para enfriar y mantener temperaturas muy bajas. Debido a que el argón es un gas inerte, se puede utilizar para enfriar y almacenar materiales sensibles sin el riesgo de reacciones químicas no deseadas.

Datación radiométrica

El argón también se utiliza en la datación radiométrica para determinar la edad de las rocas y minerales. Los geólogos utilizan el argón para medir la cantidad de argón-40 producido por la descomposición radiactiva del potasio-40 en una muestra de roca o mineral.

Aunque el argón no tiene ningún efecto directo en la salud humana, se recomienda no inhalar grandes cantidades de argón, ya que puede causar asfixia debido a la falta de oxígeno en el aire. En resumen, el argón es un elemento químico inerte y no reactivo que se encuentra en la atmósfera terrestre en pequeñas cantidades. Es utilizado en una variedad de aplicaciones industriales y científicas, como soldadura, iluminación, procesamiento de metales, enfriamiento criogénico y datación radiométrica. Si bien no tiene efectos directos sobre la salud humana, se debe tener precaución para no inhalar grandes cantidades de argón.