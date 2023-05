Estas son las verduras de temporada de mayo.

Encontrar todo tipo de verduras independientemente de la época del año en la que nos encontremos es cada vez más fácil. Los invernaderos ayudan a que esto sea posible. Sin embargo, en repetidas ocasiones podemos notar que su sabor es insípido, ya que no han crecido cuando les tocaba. Para que no ocurra esta situación la mejor opción es consumir verduras de temporada. No solo por ese motivo, también porque contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario al reducir el consumo energético y genera menos emisiones de dióxido de carbono. A continuación mencionamos algunas de las verduras de temporada de mayo:

Ajo El ajo es un vegetal que no suele faltar en los hogares. Se recolecta en primavera y se almacena para poder consumirlo todo el año. Este rico condimento cuenta con múltiples propiedades, como que mejora el sistema inmune o ayuda a regular el colesterol. Cebolla Esta hortaliza es uno de los ingredientes clave de muchas recetas. Aunque tiene fama que al cortarla nos hace llorar entre sus capas esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales. Calcio, magnesio, cloro, cobalto, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel o potasio, son solo algunas de ellas. Zanahoria La zanahoria es una de las hortalizas más producidas y consumidas en el mundo, ya que se puede cocinar de muchas formas. Aunque la temporada tiene lugar durante todo el año, entre los meses de mayo a enero es cuando más genera. Su color naranja delata la gran cantidad de betacarotenos que contiene, un antioxidante que es un gran aliado de la vista y de la salud de la piel y las mucosas. Patata La patata, que está ahora en su mejor momento hasta otoño, es un alimento rico en carbohidratos, por lo que aporta mucha energía. También tiene gran cantidad de vitaminas del grupo B y, cocidas pueden ayudar incluso a regular niveles los niveles de azúcar en sangre.