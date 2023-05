¿Puedo tener agujetas en la lengua?

El músculo más fuerte de nuestro cuerpo (relación tamaño-fuerza) aunque parezca lo contrario es la lengua, imprescindible en nuestra vida diaria, la utilizamos para diferentes funciones: comer, degustar, hablar... Cumple una función muy importante y a lo largo de nuestra vida podemos tener alguna enfermedad o dolor en ella. De hecho algunas personas tienen dudas si han tenido agujetas alguna vez. Aquí te resolvemos esta duda y te explicaremos, además, los problemas que puedes tener si te duele a menudo la lengua.

A la pregunta si podemos tener agujetas en la lengua la respuesta es no. Aunque sea un músculo que esté en constante movimiento no se cansa, así que no podemos tener agujetas. Otro caso es sentir dolor por alguna herida o problema que tengamos, por eso es tan importante cuidarla.

Problemas que se puede tener en la lengua

1. Todos a lo largo de nuestra vida nos hemos mordido o quemado la lengua con algo muy caliente, de hecho es algo relativamente frecuente, la parte positiva es que las heridas producidas se curan rápidamente. Este órgano contiene muchas terminaciones nerviosas y es más sensible que otras partes del cuerpo.

2. Las tan temidas aftas bucales también conocidas como «llagas», al contrario que el herpes labial no se contagia, pueden salir por varios motivos: una mordedura, llevar aparatos dentales, cambios hormonales o el estrés pueden ser condicionantes a tener en cuenta.

3. Si observamos una capa blanca o amarilla en la parte de arriba de nuestra lengua es debido a nuestra falta de higiene bucodental, ya que las células y bacterias que tenemos en la boca tienden a acumularse en ella y si no la limpiamos nos ocasiona este problema, lo positivo es que con un cepillado dental diario se soluciona a medio plazo.

Si bien es cierto que hay problemas que no podemos evitar, sí que podemos retrasarlos o minimizar su efecto si nos cepillamos tres veces al día los dientes (incluyendo la lengua). Lo más importante es acudir al dentista regularmente y seguir todos los consejos que este especialista nos indique. Además, el propio dentista te puede aconsejar que cepillo de dientes es mejor para tus dientes: si el manual, el eléctrico o el de bambú.