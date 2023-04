¿Por qué se dice que los reyes son «de sangre azul»?

¿Quién de nosotros a lo largo de nuestra vida no ha escuchado la expresión los reyes son «de sangre azul» Seguro que todos. Y es que de toda la vida se ha tenido esta distinción con las personas de la realeza, y también de la nobleza, aunque hay varias hipótesis sobre su origen la mayoría de los historiadores están de acuerdo en esta expresión proviene de España.

Todo se remonta a la Reconquista, cuando los nobles que vivían recluidos en sus castillos tenían la piel blanca, al observar sus venas se podía ver como su aspecto era azulado, de esta manera se les distinguía de la gente del pueblo que trabajaba de sol a sol, ellos tenían la piel más oscura y no se les distinguían. Se tenía especialmente en el caso de las mujeres, ya que cuando tenían que salir, todas cubrían su piel con ropa para que no les diera ni un rayo de sol y no perder la piel tan blanca, de esta manera los hombres las consideraban más atractivas.

También de esta manera demostraban su «pureza» ya que podían demostrar que no se habían juntado con «moros o judíos». Esta práctica se daba sobre todo en las familias más antiguas de Castilla, era como tener un estatus superior a las demás personas. Hay otra teoría que también se tiene en cuenta: el incesto, antiguamente era muy común que las familias más poderosas económicamente se casasen entre ellos, y la gran mayoría de sus descendientes por consiguiente tuvieran hemofilia, uno de los síntomas precisamente son los moratones y los hinchazones en todo el cuerpo que son de color azul, de ahí que también se cree que puede provenir esta expresión.