En España está implantado el carnet por puntos, un sistema por el cual a todos los conductores tienen 12 puntos como punto de partida, pero los pueden ir perdiendo a medida que comenten infracciones. En el caso de llegar a cero, la Dirección General de Tráfico (DGT) procede a la retirada del permiso de circulación.

Uno de los motivos por los que se pueden perder puntos es por conducir bajo los efectos del alcohol. En concreto, a los profesionales y conductores con menos de dos años de vigencia de la licencia se les retirarán seis puntos si superan los 0,3 mg/l de de alcohol en el aire espirado; en el resto el límite permitido es 0,5 mg/l. Si la cantidad detectada es superior a 0,25 y hasta 05 mg/l la pérdida es de 4 puntos; pero en el caso de los profesionales y titulares con menos de dos años de antigüedad, la retirada de los cuatro puntos ya se produce si se detectan entre 0,15 y 0,3 mg/l.

Por su parte, conducir bajo los efectos de las drogas se salda con la retirada de seis puntos, en el caso de ser sometidos a un control. Los mismos puntos que se sustraerán a los conductores que rechacen ser sometidos a las pruebas de alcohol y drogas.

Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario o participar en carreras o competiciones no establecidas supone la retirada de seis puntos. El exceso de velocidad también se castiga: con seis puntos si es muy grave y con dos, cuatro o seis puntos (en función del grado de superación de lo permitido) si la falta es grave.

Cuatro puntos menos

Por su parte, circular con inhibidores de radar o cinómetros u otros mecanismos destinados a interferir en el correcto funcionamiento los sistemas de vigilancia de tráfico se salda con la pérdida de cuatro puntos. Los mismos que exceder en un 50 % los tiempos de conducción o la minoración en más del 50 % en los tiempos de descanso establecidos. También se pierden cuatro puntos por participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento del tacógrafo o del limitador de velocidad.

El móvil también puede acarrear un disgusto. Así, utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce equivale a la pérdida de cuatro puntos. Los auriculares o cascos no están permitidos y representan la pérdida de cuatro puntos. Los mismos que por arrojar objetos a la vía o sus inmediaciones que puedan producir incendios o accidentes.

Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo poniendo en peligro o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario o adelanten en lugares o circunstancias de visibilidad reducida son motivos para retirar cuatro puntos. Al igual que adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas, así como no dejar una separación de 1,5 metros. Del mismo modo, se retiran cuatro puntos por no respetar la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

Es fundamental respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la regulación del tráfico, ya que no hacerlo equivale a perder cuatro puntos. La seguridad es otra de las claves y no llevar puesto el cinturón o los sistemas de retención infantil, cascos u otros elementos de protección supone perder cuatro puntos.

A las personas que no cuenten con el permiso en vigor o no sea el adecuado también se les restarán cuatro puntos; al igual que por dar marcha atrás en una autopista o autovía; así como por hacer un cambio de sentido incumpliendo la normativa. No obstante, los puntos se pueden recuperar.