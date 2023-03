Esta es la bebida más hidratante, y no es el agua

¿Quién no conoce todos los beneficios del agua?. Para comenzar nos acompaña desde que nacemos, nos ayuda a depurar nuestro organismo, evita el estreñimiento, mejora nuestro sistema inmunológico y reduce los problemas cardíacos entre otras propiedades. De hecho más del 70 por ciento de nuestro cuerpo está formado por ella, y se aconseja beber entre un litro y medio o dos al día para mantenerlo hidratado. Por supuesto se le ha considerado la bebida más hidratante...hasta ahora, ya que según un estudio de The American Journal of Clinican Nutrition hay otras bebidas que lo son todavía más.

Por sorprendente que parezca no es ni una, ni dos… sino hasta nueve las bebidas que nos hidratan más que el agua. En el primer puesto se encuentra la leche desnatada, seguida del suero, leche entera, zumo de naranja, refresco de cola, té frio (con hielo), té, bebidas isotónicas deportivas y a continuación viene el agua. ¿Pero por qué? Aquí te contamos el secreto. El agua no resfresca tanto, ¿cuál es la razón? Es simple, y es que el cuerpo elimina el agua rápidamente a través del sudor y la orina. Las otras bebidas al contener más grasa, azúcar o proteínas aguantan más tiempo ya que se van diluyendo lentamente en nuestro cuerpo. Por poner un ejemplo podemos hablar sobre la leche, está compuesta de lactosa, proteínas y grasa lo que hace que el estómago esté más tiempo lleno y se vaya «vaciando» poco a poco, al necesitar menos cantidad nos hidrata más. Debemos tener en cuenta varios factores, como hemos indicado antes, la gran mayoría de las bebidas son industriales y hay que consumirlas con moderación, ya que contienen aparte de aditivos artificiales una cantidad de azúcar y gas que a lo largo del tiempo nos pueden ocasionar serios problemas de salud.