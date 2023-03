Día Mundial sin Carne: así son las 3 dietas 'veggies' que están más de moda.

Cada vez más personas apuestan por incluir un gran número de vegetales en su alimentación. Cuidarse, hacer deporte o cambiar el estilo de vida por uno más sano son factores que muchas veces están relacionados. Sin embargo, la sostenibilidad, la preocupación por el medio ambiente y el respeto por el bienestar animal también suelen estar presentes. De aquí surgen las dietas conocidas como ‘veggies’, que con el tiempo están ganando más adeptos. Con motivo del Día Mundial sin Carne, que se celebra este lunes 20 de marzo, vamos a aclarar cuáles son las tres dietas ‘veggies’ más conocidas y que están más de moda.

La primera de todas es la vegetariana. Las personas que la realizan no comen nada que haya supuesto el sacrificio de un animal y consumen vegetales en abundancia. No obstante, muchos de ellos sí que ingieren algunos alimentos de origen animal como leche, queso, yogures o miel. Después le sigue la dieta vegana. En ella no se ingiere ningún alimento que provenga de un animal. Es decir, aparte de no consumir carne y pescado, ya que ha supuesto su muerte, tampoco se come nada que se extraiga de ellos, como pueden ser los huevos o los lácteos.

Y por último y quizás la menos conocida es la flexitariana. Como su nombre indica, aquí existe cierta flexibilidad y si bien hay quien lo considera como un paso previo al vegetarianismo. Las personas que la siguen consumen un número más reducido de alimentos de origen animal, sin eliminarlos por completo, y se centran más en una dieta vegetal. Por otra parte, el Día Mundial sin Carne se celebra cada 20 de marzo desde 1985. Su objetivo es concienciar a la población sobre los beneficios para la salud, el medio ambiente y la ética de vivir sin carne, y también sobre la crueldad que existe hacia los animales.