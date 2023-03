Los martes de madrugada son el mejor día para encontrar mejores vuelos y más baratos, según el buscador de vuelos y hoteles Jetcost que ha analizado cuando es más fácil encontrar ofertas para volar aunque esto suponga tener que trasnochar para conseguirlas. Lo más barato, volar en meses de temporada baja y en los periodos inmediatamente posteriores a las vacaciones con alta frecuencia de reservas. Los precios analizados a lo largo del último año muestran que el martes es el día más barato de la semana para reservar un vuelo, con un precio medio de 63 euros. En general, los precios tienden a subir a medida que se acerca el fin de semana y las ofertas van desapareciendo así que lo más aconsejable es comprar los vuelos entre el lunes y el miércoles.

Por el contrario, el domingo parece ser el peor día para reservar un vuelo, ya que cuesta una media de 69 euros en España. Respecto a las horas para encontrar ofertas: hay que madrugar. A las 2 de la madrugada es la hora más económica para encontrar vuelos económicos que podrían rondar los 57 euros de media. Por el contrario, la peor hora es la 1 de la tarde, momento en el que los precios se elevan hast alos 69 euros. Aunque la diferencia de 12 euros no es mucha, en los vuelos más caros la diferencia puede llegar a ser muy abultada, por lo que podría resultar interesante realizar las reservas por la noche. En términos generales, es mejor siempre comprar por la noche que por la mañana, los vuelos en la franja que va de las 8:00 horas de la mañana a las 20:00 horas de la tarde están en una media de 67 euros, mientras que comprándolos entre las 20:00 horas y las 8:00 horas del día siguiente la media ronda los 63 euros.

Reservas con antelación

Los datos analizados por Jetcost muestran que, por término medio, los precios de los vuelos aumentan en los días inmediatamente anteriores a la salida. Así reservar en la misma semana del vuelo elevaría el precio medio del billete de forma considerable. El ahorro se empieza a notar cuando la reserva se realiza con al menos 15 días de antelación, llegando a ser incluso de un 10% cuando se reserva con dos meses de antelación.

Por meses, enero y febrero son los mejores meses para reservar un vuelo doméstico, con un precio medio de 93 euros. Los dos primeros meses del año son los mejores para volar, dada la alta demanda de vuelos en diciembre. Les siguen septiembre y octubre como tercer y cuarto meses mejores con unos precios medios de 95 y 103 euros respectivamente. Por el contrario, junio y julio resultan ser los meses más caros, con unos precios medios de 144 euros, coincidiendo con los meses preferidos de vacaciones de verano. La diferencia es de 50 euros por trayecto entre el mes más barato y el más caro viajando al mismo destino. En cuanto a los destinos europeos, enero y febrero también son los mejores meses con unos precios medios de 102 y 126 euros, seguido de septiembre con 134.

El peor mes para volar a Europa también es junio con un precio medio de 208 euros, 106 euros de diferencia entre el mes más caro y el más barato. Por último, en cuanto a los vuelos de larga distancia, aunque depende mucho del destino, enero y febrero suelen ser los meses más baratos con una media de precios de 600 euros seguidos de septiembre que ronda los 755 euros. De nuevo, el peor mes es junio con 923 euros de coste medio por vuelo.

Trucos para ahorrar en los billetes de avión

Encontrar el mejor momento para reservar un vuelo es crucial, también saber elegir la fecha para volar, pero también hay muchos otros trucos para ahorrar en billetes de avión, según los expertos de Jetcost.es. El primero de ellos es comprobar varias veces el precio de un billete de avión. Tener controlado el precio del vuelo permite saber si el precio merece la pena, si es más elevado de lo normal, o si baja en determinados momentos del día o de la semana. Elegir un aeropuerto diferente o un poco más apartado también puede reducir significativamente el precio de un billete de avión. Pero habrá que comparar cuánto supone el transporte desde diferentes aeropuertos al lugar de destino y si el tiempo invertido compensa para tomar esta decisión.

Los expertos recomiendan también revisar las ofertas de última hora. Al igual que reservar con mucha antelación puede facilitar un ahorro de dinero, reservar a última hora también puede resultar ventajoso teniendo en cuenta que muchas compañías bajan los precios si no han vendido sus opciones. Eso sí, la disponibilidad para viajar e improvisar deben ser máximas. Los vuelos con escalas son siempre más baratos. Es aconsejable analizar el tiempo de la escala en relación con el precio ahorrado, ya que si tenemos tiempo o, por ejemplo, entrada en el hotel no se realiza hasta tarde, la escala no es una mala opción de rebaja de presupuesto.

Y como truco final los expertos recomiendan reservar vuelos con varias compañías. A pesar de que lo usual es volar con la misma compañía porque a veces los vuelos de ida y vuelta resultan más económicos no siempre es así, y muchas veces resulta más económico volar con diferentes compañías y aprovechar las ofertas que estas tienen obteniendo un mejor precio global. Además, puede que al combinar diferentes aerolíneas los horarios sean más adecuados y se puedan aprovechar los días mejor. Otra opción es volar desde un aeropuerto diferente al que llegamos organizando las estancias y los desplazamientos en ruta de tal manera que la última parada sea el aeropuerto de vuelta a casa.

Todo un ejercicio de encaje de piezas que puede resultar muy ventajoso económicamente si se sabe hacer bien. Lo importante según los expertos es ser flexible. Cuanto más flexible sea el viajero en cuanto a horarios, días o destinos, mejor ya que se podrá aprovechar mejor las ofertas especiales. La búsqueda de vuelos en webs de comparación de precios como Jetcost.es también pueden ahorran tiempo y dinero ya que éstas páginas pueden ofrecer en pocos segundos todos los resultados correspondientes a una búsqueda de forma rápida y gratuita. No cobran comisión y redirigen a la página seleccionada con el mejor precio. Además el viajero puede solicitar notificaciones y recibir una alerta con las mejores ofertas de los destinos deseados para no perderse ningún posibilidad de viajar en ningún momento del día o de la noche.