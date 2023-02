Sacar un dinero extra con artículos que ya no utilizamos se ha convertido en una práctica habitual. Así, cada vez son más las personas que cuentan en su móvil con aplicaciones como las de Vinted o Wallapop en las que ponen a la venta aquellas cosas que se conservan en buen estado, pero que ya no se emplean. Sin embargo, muchos de ellas no son conscientes de que en determinados casos tienen que declarar estos ingresos cuando hagan la declaración de la renta.

La Agencia Tributaria explica que solo se deben declarar aquellas ventas por las que se han tenido beneficios. Esto suele pasar cuando existe más demanda que oferta por el producto en cuestión o cuando el paso del tiempo lo ha revalorizado. Cabe precisar que su tributación depende del beneficio: exactamente oscilará entre el 19 por ciento que se aplica a los benéficos inferiores a 6.000 euros y el 26 por ciento para los que superan los 200.000 euros. Noticias relacionadas Qué pasa con la declaración de la renta si cobro paro Borrador de la renta 2022, ¿cuándo se puede pedir? Más noticias relacionadas También deben incluirlo en su declaración de la renta las personas que vendan mucho en las citadas aplicaciones y obtengan unos ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI); se trata de 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas, ya que la subida hasta los 1.080 euros no ha entrado en vigor hasta el 1 de enero de 2023. Esto se debe a que la Agencia Tributaria considera que se está produciendo una actividad económica, en la que es considerado como un vendedor habitual y tendrá que darse de alta cómo autónomo. Los compradores también pagan impuestos Hacienda advierte que los compradores de artículos de segunda mano también tienen que pagar impuestos. Concretamente, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas; en este caso, se debe abonar con independencia del valor del producto. Para hacerlo se debe solicitar el modelo 600 y presentarlo cumplimentado en la delegación de Hacienda o bien en la Agencia Tributaria o en su página web en los 30 días posteriores a ejecución de la compra; si se trata de un vehículo el modelo para liquidar la compra debe ser el 620.