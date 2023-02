Coger el móvil y enviar un audio por WhatsApp es una opción muy común que la mayoría ha realizado en alguna ocasión. Sin embargo, hay personas que abusan de esta función y hacen notas de voz interminables. En este caso, el problema lo tiene el receptor, que igual no le apetece escuchar audios tan largos o no tiene auriculares a mano para que nadie más lo oiga. Para evitar estos inconvenientes la aplicación está trabajando en una función que permitirá transcribir notas de voz en su última versión beta para iOS y, de este modo, facilitará a los usuarios la lectura de los audios en momentos en los que no se puedan escuchar.

La transcripción se hará directamente desde la aplicación y el chat en el que se encuentre sin la necesidad de acudir a herramientas externas. El único requisito necesario será descargar un paquete de idioma correspondiente. Esto permitirá realizar transcripciones en varios idiomas, pidiendo al usuario que escoja el lenguaje que este prefiera. El proceso de transcripción garantiza que el contenido de la nota de voz nunca se compartirá con WhatsApp o Apple, manteniendo la privacidad de datos. La plataforma también informa de que no podrá realizar las transcripciones cuando no reconozca las palabras de la nota de voz, así que habrá que hablar con claridad. Tampoco podrá llevarlas a cabo cuando esté configurado en un idioma distinto al del utilizado en la nota de voz. Por otra parte, cabe destacar que la aplicación de mensajería instantánea ya comenzó a desarrollar este servicio de transcripción en septiembre de 2021. No obstante, WhatsApp interrumpió el avance de esta función «por razones desconocidas», según informa el portal WabetaInfo. Por el momento, la herramienta de transcripción está en desarrollo y no se sabe cuándo estará disponible para todos.