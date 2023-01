Sant Antoni: ¿Dónde es fiesta?

Llegan las fiestas de Sant Antoni evocan el pasado agrícola de la Isla. Se celebran el día 17, pero la noche del 16 parece que la Isla huele a torrada y a tradición. Es una celebración que está repleta de característicos elementos como son los dimonis, los foguerons o las Beneïdes, sus sonidos y su gastronomía típica, con las espinagades como protagonistas, convierten esta fiesta en una de las más queridas por los mallorquines.

A pesar de ser una de las fiestas más populares, no es un jornada festiva en Mallorca, toca trabajar muchos tras una noche sin dormir mucho. Solo lo es en algunas localidades, 30 para ser exactos. Y no, Palma no es una de ellas, aunque la noche del 16 uno se encuentre con torradas en muchos barrios de Ciutat, y la Beneïdes se celebren a lo grande.

Las 30 localidades en la que es festivo este martes 17 son: Pina, Ariany, Artà, Capdepera, Consell, Cas Concos, Cala Ferrera, Manacor, Porto Cristo, María de la Salut, Muro, Petra, Pollença, Sa Pobla, Sant Joan, Son Carrió, Cala Millor, Sa Coma, s'Illot, s'Alqueria blanca, Portopetro, Calonge, Cala d'Or, Llombards, Biniamar, Ses Salines, Colonia de Sant Jordi, Sineu, Son Servera y Vilafranca de Bonany.