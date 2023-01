El mes de enero es sinónimo de rebajas, ya que tradicionalmente el día 7 las tiendas reducen los precios de sus artículos para dar salida a todo el stock al que no han podido vender durante la campaña de ventas de Navidad. Sin embargo, muchas de ellas ya han puesto promociones esta misma semana. De este modo, los más rezagados podrán comprar los regalos de Reyes más baratos.

Las patronales Pimeco y Afedeco han anunciado que el 50 % del pequeño comercio de Mallorca ha adelantado las rebajas a esta semana. Desde las grandes empresas, como El Corte Inglés, han precisado que ellos no están haciendo rebajas sino promociones. En concreto, esta empresa tiene en vigor la campaña 'Feliz 2023' con descuentos de hasta el 40 % en algunos artículos seleccionados.

Sfera, que tiene espacios en El Corte Ingles pero también fuera, ya tiene rebajas. Otra de las grandes firmas que ya aplican descuentos es Mango, concretamente de un 20 % a sus socios vips, tanto en las tiendas físicas como para las compras on line; para ello deben presentar el código que les han enviado a su correo electrónico. Esta promoción se conoce como ventas privadas.

H&M ya ofrece reducciones de precios de hasta el 50 % en artículos seleccionados. Por su parte, Woman Secret tiene rebajas que llegan al 70 % en algunos artículos. Cortefiel, Springfield y Pedro del Hierro también cuentan con un abaratamiento de sus productos desde el pasado 25 de diciembre.

Las rebajas del grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home) son unas de las más esperadas. Sin embargo, no suelen comenzar hasta el día 6 de enero por la tarde en la app de sus tiendas y en sus páginas web; mientras que en las tiendas físicas no lo hacen hasta el día 7 de enero. No obstante, este año hay una novedad y es que Massimo Dutti ha adelantado sus descuentos al día 5 de enero.