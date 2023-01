El teléfono móvil se ha convertido en un elemento indispensable en la vida de muchas personas. Ya sea por trabajo o por estar conectado, de media se utiliza unas cinco horas al día. El tiempo que se usa, así como el aumento del número de aplicaciones que se emplean cada día hace que la duración de la batería sea un factor esencial. Si bien existen numerosos cargadores portátiles (o powerbanks) y cada vez hay más opciones para conectarse a la alimentación en espacios públicos, no está de más cuidar algunos detalles para que la batería dure más.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge algunos consejos con los que alargar la batería del móvil. «Ya sea por el desgaste de los años o porque cada vez instalamos más aplicaciones, la realidad es que la batería se agota antes», empieza el artículo. Los primeros trucos para mejorar la vida útil de la batería pasan por «recargar siempre que puedas antes de que la batería se agote del todo o sufra el estrés de cargas muy bajas» y, obviamente, «usar cargadores adecuados» y evitar «temperaturas extremas de frío o calor».

Pero además de estos consejos básicos, la OCU recomienda «cerrar las aplicaciones», especialmente las que trabajan en segundo plano y consumen batería; «reducir el brillo de la pantalla», siempre que no nos obligue a forzar demasiado la vista; «reposo programado» para que la pantalla se apague si no se está utilizando el dispositivo; «desconectar las conexiones que no se utilicen», que evitarían un consumo innecesario; y «activar el modo ‘ahorro de energía’», que incluyen la mayoría de los teléfono y que deshabilitan las funciones que más consumen energía.