¿Qué planes hay para este fin de semana?

El último fin de semana de noviembre llega cargado de planes que no te puedes perder en Mallorca. Antes de iniciar el mes más navideño del año debemos despedir este de la mejor manera posible con compañía de amigos, familia, pareja o solos. Espectáculos, música, gastronomía y salir de fiesta son algunas de las propuestas, para todos los gustos y edades, que te proponemos para disfrutar al máximo del sábado y el domingo.

Color y fantasía

Trui Teatre nos trae este sábado, a las 16.30 y 19.30 horas, y el domingo, a las 19.30 horas, a Circlassica. El sueño de Miliki. Este espectáculo, dirigido por Emilio Aragón, es una oportunidad para reencontrarnos con ese niño que todos llevamos dentro. Música, luz, color, fantasía y los mejores artistas internacionales formarán parte de la función.

El Circo Alegría regresa a Palma con el espectáculo más sorprendente hasta la fecha, Circus, un fascinante viaje a través del tiempo. Los espectadores tienen desde hoy y hasta el 8 de enero para disfrutar del show, en el recinto de Son Fusteret, en el que se trasladarán a finales del siglo XIX, cuando los carromatos del circo viajaban de ciudad en ciudad cargados de alegría.

Música

El sábado el Festival de música y artes visuales Contrast Mallorca te trae un plan muy rockero. Clem Burke, fundador y batería de Blondie, y Glen Matlock, fundador y bajista de los Sex Pistols, tocarán en el Teatre Xesc Forteza de Palma a partir de las 20.00 horas juntos por primera vez en Mallorca acompañados por Sammi Yaffa, de los Hanoi Rocks y New York Dolls.

Si te apetece mover el esqueleto aquí te presentamos una gran propuesta. Dàmaris Gelabert y su banda te harán bailar siguiendo el ritmo y las coreografías de diversos estilos: funk, disco , salsa, country, polca, celta, jazz, entre muchas otras. Durante el concierto, que se realizará el sábado a las 17 horas en el Auditorium de Palma, representarán algunas de las canciones más populares y otras nuevas.

Rutas gastronómicas

Palma, Sa Pobla y Alaró se vuelcan este fin de semana con la gastronomía. Desde el miércoles y hasta el domingo 46 establecimientos de Palma ofrecerán tapas con creativas elaboraciones. Sa Pobla celebrará su pasión por el arroz y la buena gastronomía con la VII Fira de l’Arròs Pobler que se inaugurará el 26 de noviembre. Teatro, exposiciones, concierto, paradetes, una concentración de caravanas o un espectáculo ecuestre serán algunos de los actos que se llevarán a cabo. Alaró presenta su feria gastronómica Cuina amb Bolets que se desarrollará hasta el 11 de diciembre. Las setas serán el ingrediente esencial en todas las creaciones de los doce bares y restaurantes del municipio que participan.

Fiesta y estrenos

¿Tienes ganas de salir de fiesta y no sabes dónde ir? No te preocupes porque tenemos una lista para que encuentres el sitio más adecuado para ti. Grandes DJ te esperan este fin de semana para pincharte los mejores éxitos de ayer y de hoy y que no puedas dejar de bailar.

La cartelera de cine llega repleta de estrenos con aperitivos para esta Navidad, como Mundo Extraño, la nueva cinta de animación de Disney, junto con la comedia española Historias para no contar que llega de la mano de Cesc Gay. También se estrenarán otras grandes películas como la protagonizada por Bruce Willis Detective Knight: sin piedad, La Mujer Rey o Hasta los huesos.