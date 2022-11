¿Se puede congelar la carne el mismo día que caduca?

¿Acabas de encontrar en la nevera un trozo de carne que ha caducado recientemente? Para evitar el desperdicio de alimentos, o simplemente no echar dinero a la basura, apuestas por congelarlo. Pero entonces te viene a la cabeza la famosa pregunta: ¿Se puede congelar la carne caducada? ¿Hay algún riesgo para la salud por comer carne caducada que ha sido previamente congelada?

Lo que los expertos aseguran es lo ideal es no esperar al último momento para congelarla, sino saber qué tenemos en la nevera, cuándo caduca y comerlo cuando toca, sin tener que tomar decisiones del estilo. Pero si el producto se congela de la forma adecuada el mismo día que va a caducar, no hay peligro alguno. Las bajas temperaturas evitan que las bacterias continúen proliferando, ya que los microorganismos se multiplican solo entre los 4 y 65 °C, así que no importa que el alimento sobrepase la fecha de caducidad una vez congelado.

Cabe destacar, además, que deberemos congelar la comida de forma adecuada. En un recipiente totalmente hermético o una bolsa preparada para ello será la mejor forma para evitar posibles contaminaciones. Incluso, un trozo de carne muy grande será mejor trocearlo para consumirlo por tandas y ser más eficientes en nuestro consumo. Por cierto, a la hora de sacar la comida del congelador, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) apunta que la carne de ternera puede llegar a aguantar hasta un año; la carne picada solamente cuatro; mientras que las salchichas frescas entre uno y dos.

Lo que no hay que hacer NUNCA es congelar carne caducada congelada... porque se queda caducada. De hecho, congelar no mata las bacterias. Sólo detiene su desarrollo. Entonces, cuando pones el alimento a descongelar, la multiplicación bacteriana comenzará nuevamente. En efecto, durante la descongelación, las bacterias se encuentran en un ambiente favorable a su proliferación. Como resultado, la multiplicación bacteriana se intensifica y el riesgo para la salud se vuelve aún mayor. Por lo tanto, no es posible congelar la carne caducada, ni siquiera durante 1 día, bajo pena de intoxicación alimentaria grave..