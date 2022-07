El aceite de rosa mosqueta es uno de los cosméticos más populares. Este producto, que se obtiene de las semillas de la mencionada planta, contiene ácidos grasos, vitamina C, taninos, flavonoides, ácido transretinoico y betacaroteno. Aunque tiene propiedades regeneradoras que ayudan a la piel, hay que tener en cuenta que no es apto para todas las personas. En el vídeo que acompaña a esta información te explico de forma detallada para qué sirve exactamente y los casos en los que no se recomienda. Si la rosa mosqueta no es adecuada para ti, existen otros aceites vegetales con una gran cantidad de beneficios que te pueden servir como alternativa.

Un ejemplo es el aceite de jojoba, que tiene propiedades calmantes, antioxidantes, antibacterianas y antinflamatorias. Otra opción sería el de argán, que ayuda a mejorar las cicatrices y trabaja como bactericida. Estos aceites adquieren especial importancia con las altas temperaturas, ya que con el calor la piel necesita una ayuda extra para mantener la hidratación. Aunque pueden ser un gran complemento, el producto más importante para cuidar la piel con las cremas hidratantes, que se deben aplicar tanto en el rostro como en las zonas que suelen ser más problemáticas como talones, codos y rodillas. Además, se debe recurrir a la protección solar de forma diaria para protegernos de los rayos ultravioletas. Durante el verano el cuerpo pierde agua, motivo por el que es imprescindible cuidarse desde dentro: para ello se recomienda beber una media de dos litros y consumir alimentos ricos en antioxidantes, frutas y verduras. Respecto a la ropa la mejor opción son los tejidos naturales, como el algodón o el lino, que permitan la transpiración. Y por último, se deben evitar en la medida de lo posible los productos del alcohol como la colonia, porque pueden irritar y crear manchas.