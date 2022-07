Shein ya ha aterrizado en España. Tanto Madrid como Barcelona ya cuentan con su propia tienda física pero parece que por el momento la marca no tiene previsto aterrizar en Mallorca. Eso sí desde la Isla se pueden adquirir sus productos, conocidos por sus bajos precios, a través de su página web. Aunque el portal detalla las medidas de cada pieza para acertar con las compras, es posible que cuando llegue nuestro pedido no nos guste el tejido o no nos quede como esperábamos. Si finalmente tienes que devolver o cambiar el producto, en el vídeo que acompaña a esta información te explica cómo hacerlo paso a paso.

A pesar de los rumores que existían entorno a la desaparición de Shein, lo cierto es que la marca se encuentra en un muy buen momento. El gigante online chino, que oferta ropa y accesorios a precios aptos para todos los bolsillos, tiene una gran cantidad de clientes de todo el mundo. Una de las claves de su éxito es su tallaje, que se adapta a todos los cuerpos y que permite lucir a la última sea cual sea la talla del cliente. Una estrategia que ha hecho que incluso esté ganando terreno a Inditex, H&M y otras firmas de primera línea. Además, estas semanas la marca ha lanzado una importante campaña en sus redes sociales con el objetivo de demostrar que sus prendas tienen tanta calidad como la de otras firmas más caras. La tienda ha creado el programa SHEINgals, una estrategia con la que regala a rostros relativamente conocidos en TikTok o Instagram las últimas novedades de su catálogo para que las compartan en sus perfiles: para convertirse en abanderado de la marca solo hay que escribir un correo electrónico a blogservice@shein.com. Shein también ofrece ofertas y vales de forma continua para animar a sus clientes a que hagan nuevas compras. Por ejemplo este mes de julio y hasta el 10 de septiembre con el cupón «shein» se puede conseguir hasta un 20 por ciento de descuento en compras superiores a 115 euros. Y las personas que se descarguen la App antes del 9 de octubre pueden obtener un 15.