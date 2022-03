Las fresas y los fresones, que están de temporada desde el mes febrero hasta junio, son unas frutas muy delicadas con las que hay que tener mucho cuidado. Esto se debe a que una vez que se recogen, comienza su proceso de putrefacción cosa que hace que se deban consumir en un periodo de tiempo muy breve. Para prolongar estos días de vida y conseguir que se conserven en buen estado más tiempo, en el vídeo que acompaña a esta información te explico una serie de trucos que debes seguir a la hora de guardarlas en la nevera.

Tal y como te indico, si crees que vas a tardar en consumirlas, la mejor opción es optar por congelarlas. La Asociación Interprofesional de los Frutos Rojos, Interfresa, explica de modo sencillo el proceso para hacerlo: «La forma más adecuada para congelar las fresas es desechar las que no estén en buenas condiciones, especialmente si presentan moho. Aquellas que sí son óptimas, las lavamos y dejamos que escurran el agua en un colador para que luego no se forme escarcha y cueste más separarlas».

Una vez que estén bien secas, se deben colocar en un recipiente que sea amplio para que queden en una sola fila y no se amontonen. Otra opción es congelarlas en papel de aluminio, envolviéndolas de forma separada e individual. Hay que tener en cuenta que cuando se descongelen no se podrán utilizar del mismo modo que cuando están frescas, dado que no conservan la misma textura. Eso sí, una buena opción es aprovecharlas para hacer batidos, smoothies refrescantes o postres.

Las fresas son una fruta muy saludable porque están compuestas en su mayor parte por agua. Entre sus propiedades destacan por ser una gran fuente de las vitaminas C y E y además contienen antioxidantes. El portal Pequerecetas detalla que también aportan al organismo «ácido cítrico, que tiene propiedades desinfectantes y potencia la acción de la vitamina C; ácido salicílico, que es antiinflamatorio y coagulante; y potasio, fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos».