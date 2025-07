El limón, la fruta de oro

El limón, la fruta del limonero (Citrus limon), es uno de los productos indispensables en cualquier cocina pero aún más en la hostelería. Precisamente uno de los mayores consumidores de limón en Mallorca es la hostelería, sector estacionario con una elevada punta de actividad en verano y un gran letargo en invierno; precisamente al revés que la producción local de limón.

Àngel Segura, directivo de la Corporación Alimentaria Agroilla explica: «Lo que ocurre con el limón es que sencillamente no hay en verano. Nuestra producción es invernal y primaveral, pero a partir de junio hasta diciembre apenas contamos con este cítrico. Esto nos obliga a importarlo de lugares como Chile, Argentina e incluso de Sudáfrica pues el limón precisa frio y en esos lugares del hemisferio sur ahora es invierno».

Como apunta el técnico esa circunstancia supone un incremento de precio muy alto. En estos momentos el valor al por mayor se sitúa por encima de los dos euros en algunos casos lo cual significa que en las tiendas y mercados es aún mayor.

Y, paradójicamente el limón no tiene precio en invierno, Josep Cantarell, payés de Sencelles, cuenta que «es una fruta tan utilizada que en muchos corrales de viviendas hay uno o dos limoneros. Quien tiene un pedacito de finca tiene uno o varios limoneros. Eso supone que en invierno hay una gran cantidad de fruta disponible, pero los hoteles están cerrados, no hay turismo».

El consumo de las familias y los bares y restaurantes locales es el único en invierno. Pero hay tanta oferta que la fruta no vale nada. Catalina Martínez, propietaria del restaurante sa Bodegueta, de Inca, explica: «En invierno no necesito comprar limón tengo clientes que me los regalan. Me traen bolsas enteras porque no saben que hacer con ellos».

Los pocos agricultores que se han adaptado a la producción veraniega de limón obtienen buenos réditos, pero a costa de esfuerzo, trabajo, aplicar técnicas para forzar la producción y «una buena dosis de suerte», indica Joan Vicens, agricultor y co-propietario de la finca El limonar de Mallorca, situada en Inca. Se trata de una gran finca de unas 50 quarterades, antiguamente conocida como sa Vinyota, que cuenta con unos 4.000 limoneros.

Vicens explica que «para tener una producción veraniega es preciso trabajar en invierno sobre los árboles. Se les debe hacer pasar sed, por lo que les cortamos el riego y rezamos para que no llueva. Combinamos esto con una poda especial para que el árbol se sienta amenazado, eso despierta su instinto de supervivencia y fuerza una floración que fructificará en verano». Vicens agrega: «Esta es la teoría, pero luego intervienen muchos factores como que no sea un invierno lluvioso o que no haga una helada que queme toda la flor. No es sencillo, pero si da resultado tenemos fruta a destiempo con un incremento de precio brutal que puede llegar al cuatrocientos por cien respecto del precio de invierno».