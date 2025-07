«Me gusta sembrar para poder comer de forma saludable»

Sebastià Llinàs i Nicolau (Son Macià 1965) combina sus tres trabajos según la estación del año, pero la agricultura es su gran pasión. Durante los meses de invierno hace de transportista con su camión, en verano es chofer turístico de autocar y cada día, cuando termina del trabajo, se pasa horas en el campo, sembrando o recolectando.

Combina sus otros dos trabajos con la pagesia porque «es muy difícil vivir de la agricultura, por eso prefiero sembrar para mí y no depender de este sector como negocio», apunta Sebastià. El amor que profesa al campo le viene de familia. «Mi madre y mi padre, sobrevivieron con la agricultura, si bien es cierto que algunos meses, cuando los alimentos escaseaban, mi padre trabajaba de albañil para compensar las pérdidas».

Durante sus 60 años de vida, ha visto como se han transformado los trabajos del campo. Sebastià cuenta que «me ha dado tiempo de ver como se batía sobre la era, o como se daban las gavillas a la batidora, eso lo he vivido y lo he hecho cuando era pequeño», después la maquinaria agrícola se modernizó «empezó a utilizarse la cosechadora, los tractores que han sustituido a los animales y todo ha cambiado, en algunos aspectos ha sido a mejor, y en otros no tanto».

Sebastià siembra toda clase de hortaliza «pimientos, berenjenas, tomates, calabazas, sandías, judías verdes, coles, cebollas, ajos y melones» y prefiere hacerlo con los métodos tradicionales «tengo muy claro que no quiero hacer negocio, ni vender los productos que he recogido. Lo hago porque me gusta comer bien y con la seguridad de que los alimentos son sanos y que no llevan productos químicos». Por este motivo, Llinàs solamente utiliza «abono natural» y el único repelente para insectos que pone a sus plantas es «el azufre amarillo al principio de la siembra porque es natural y previene enfermedades propias de la vegetación».

La extensión de tierra en la que trabaja asciende a unos 56.000 metros cuadrados, algunas parcelas son propias y otras están arrendadas. Al final, la recolecta de frutas y verduras es abundante, tanto, que sobra bastante cuando ya se ha utilizado para el consumo diario.

A Sebastià le satisface regalar parte de la producción a su familiares y amigos, pero también «me gusta realizar los trabajos para conservar los alimentos recolectados. De la fruta hago confitura, produzco tomates secos y también hago tomates embotellados en recipientes de vidrio. Cuando se ha hecho esto, tienes para comer durante muchos días, meses e incluso años, porque todo se conserva muy bien».

Llinàs también hace injertos en los árboles, «para los algarrobos utilizo el sistema de cuadro o escudo y el método de estaca con los almendros, ciruelos, albaricoqueros, granados y manzanos. Cada año, también suelo criar un cerdo para hacer las ‘matances’ de confianza».