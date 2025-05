«Desde Juliette, la Serra de Tramuntana está muy tocada»

Marc Fernández (Sóller, 1987) y Carlos Tugores (Sóller, 1981) no solo comparten pueblo y generación. También los une una pasión que les ha juntado: la pasión por la montaña y la voluntad de preservarla. Esa afinidad se traduce hoy en Trepa2, una empresa especializada en poda de altura, tala controlada, tratamientos fitosanitarios y mantenimiento forestal.ain

«Los dos trabajábamos en esto por separado y, cuando había mucho trabajo, nos echábamos una mano. Luego vimos que a nivel fiscal tenía sentido unirnos y lo hicimos», cuenta Marc. Así formalizaron su colaboración y fundaron la empresa con una filosofía clara: cuidar el paisaje que aprecian desde pequeños.

Para ellos, su oficio es más que un medio para ganarse la vida: «Es algo que nos gusta incluso hacer en nuestro tiempo libre», admiten. «Nuestro pasatiempo se ha convertido en nuestro trabajo». Marc recuerda que, desde pequeño, lo tenía claro: «Cuando mis amigos decían que querían ser futbolistas, bomberos o policías, yo ya sabía que quería dedicarme a esto o a la pastura de ovejas. Empecé con 16 años». Carlos, en cambio, llegó tras probar otros oficios: «Pasé por la albañilería, la electricidad y la herrería, pero vi en esto una manera de ganarme la vida con algo que realmente me gusta».

Ambos defienden con convicción la necesidad de gestionar activamente los bosques, incluso cuando eso implique cortar árboles, algo que a menudo genera polémica. «Los árboles se cortan para sanear los bosques, para que pase el aire, para que no se hagan competencia entre ellos. Es necesario», explican. «También es necesario reforestar cuando se hace una tala importante. No se trata de deforestar, sino de gestionar. La crítica, muchas veces, viene de gente que no ha vivido en la montaña. Es como si yo me pusiera a hablar de fútbol sin haber jugado nunca», resume Marc.

La situación de los bosques en Mallorca, aseguran, es preocupante. «No es de ahora, viene de hace muchos años. Hay abandono. Es cierto que últimamente se han activado ayudas para su gestión, pero muchos particulares no quieren gastar dinero en limpiar sus fincas», lamentan. «Desde la borrasca Juliette, la Tramuntana está muy tocada. Da lástima verla. Hacen falta más ayudas y una implicación real del Govern».

En Trepa2 atienden tanto a grandes empresas como a particulares y valoran profundamente la confianza de sus clientes. Para Marc y Carlos, la seguridad y la formación continua son esenciales en un oficio «exigente y de riesgo». Denuncian que la burocracia es el mayor obstáculo, motivo por el cual subcontratan la gestión del ‘papeleo’.

En su horizonte está seguir creciendo, pero con los pies en el suelo. «Tenemos ganas, ilusión y juventud en el equipo. Y procuramos que se formen, que no se pierda el oficio», dicen.