La agricultura ecológica, en auge

La agricultura ecológica está en auge en Mallorca, tanto en hectáreas cultivadas como en nuevos productores. Así lo demuestran las últimas cifras presentadas esta semana por el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE).

Cada día, más agricultores optan por dedicarse a este tipo de agricultura. Hoy conocemos el caso de Lluís Nicolau, un joven de Felanitx de 29 años, que de niño quería ser biólogo, pero a los 16 o 17 años, cuando estudiaba el Bachiller, se decidió: ser agricultor. «T’ha d’estirar de dedins», dice. Tras la pandemia empezó a montar la explotación en un terreno familiar en las afueras de Felanitx. Ahora hace un año que empezó a comercializar. A pesar de los obstáculos que siempre presenta fora vila, está muy satisfecho. De hecho, de cara a la producción de verano crece en superficie y también en los tipos de cultivo. «Mi cultivo principal es la hortaliza en ecológico, pero también he sembrado unos 40 algarrobos jóvenes –más lo que ya había en la finca– y tengo pensado en sembrar algunos frutales», explica Lluís ilusionado con haber puesto en marcha este proyecto.

«He encontrado mucha ayuda por parte de APAEMA, que me han asesorado muy bien». Además, «soy caparrut, y siembro al máximo las variedades locales. Aunque el clima ha cambiado, sí que están adaptadas a la tierra, al PH y a la roca calcárea que tenemos», explica.

Finalizada la campaña de invierno, Lluís ya está trabajando en la nueva temporada de hortaliza de verano: tomate de ensalada, de ramellet, pimiento, berenjena, patata, moniato y, al extender más terreno también cultivará melón, sandía, pebre blau mallorquí, variedad de antaño, entre otros.

Lluís vende directamente sus productos a los consumidores y también a través de la Cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca. No descarta en un futuro abrir un punto en venta en la propia finca.

«No es común que un joven que empieza de agricultor se dedique a la hortaliza. Los hay que cogen el relevo generacional, pero suelen tener más maquinaria y se dedican a los cereales y animales, pero de hortaliza y de cero xoca un poc», comenta Lluís.

La preparación de la tierra y la rotación de los cultivos son labores importantes. Utiliza el sistema de bancales, que permite realizar muchos cultivos diferentes en un espacio muy reducido. «No haces una gran cantidad, pero tampoco abastecemos a una gran cadena. Esto permite tener que descartar muy pocos cultivos, sólo he dejado algunos tanto de invierno como de verano que sinceramente no me daban ganas», comenta.