«La variedad Escursac se adapta muy bien al cambio climático»

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a petición del Consell Regulador de la DO Binissalem, ha modificado la normativa de la producción y comercialización de los vinos de la Denominación de Origen, con el objetivo de introducir la variedad local de uva Escursac en las permitidas para la elaboración de vinos.

Se trata de una variedad que se puede plantar desde 2016, cuando el Govern la autorizó como uva para la elaboración de vinos en Balears. Una de las bodegas que se sumaron a esta iniciativa fue Ca’n Verdura de Binisalem y su responsable, Tomeu Llabrés explica cómo fue el proceso. «La variedad Escursac entra en la filosofía de nuestra bodega y, en 2019, decidimos plantar una quarterada con los injertos que nos cedió Pep Rodríguez, de Soca-Rel, que también utiliza la Escursac para sus vinos. La primera producción llegó en 2022 y ahora comercializamos mil litros al año», relata Llabrés. De esta forma Ca’n Verdura Viticultors comercializa su Vins Oblidats-Escursac, como un tinto de marcado carácter mediterráneo.

Tomeu Llabrés resalta que «la varedad Escursac se adapta muy bien a las condiciones provocadas por el cambio climático. Posee una baja graduación y tiene una acidez mayor que otras variedades como Manto Negro y Callet. Estas dos características dan lugar a un vino con un color muy brillante». Además, «el cultivo de la viña no precisa de mucha agua y la maduración industrial y fenólica se producen de forma coordinada». Para Ca’n Verdura Viticultors es esencial «un cultivo de mínima intervención en el que hay se deben respetar los tiempos, teniendo en cuenta que es una variedad temprana».

Aún así, la Escursac sufre de algunos aspectos no tan beneficiosos. Tomeu indica que «uno de sus principales problemas es el corrimiento de la flor, es decir, que esta no fecunda bien y provoca que surjan bayas de distinto tamaño, lo que se conoce como millerandage». Para combatirlo «se planta la variedad Escursac junto a Manto Negro o Callet».

Sobre la inclusión del Escursac en el reglamento regulador de la DO Binissalem, Tomeu recuerda que «es un proceso muy complicado, en el que ya se lleva trabajando desde hace años». También especifica que «se debe seguir respetando el vínculo con la variedad principal y, por ejemplo, el tinto de la DO Binissalem exige que se utilice un porcentaje mínimo de Manto Negro». Es por ello que, de momento, en Ca’n Verdura Viticultors seguirán elaborando su Vins Oblidats - Escursac con esta variedad al cien por cien, «y la incluiremos en la DO Vi de la Terra que así lo permite».

El nombre de la variedad Escursac fue citada por primera vez por el Arxiduc en el Die Balearen y casi se perdió a finales del siglo XIX por la filoxera. A principios del actual siglo comenzó su recuperación.