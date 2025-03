Estamos en la temporada de siembra de los garbanzos. Toni Sureda (de Son Vell) multiplicador de variedades locales, este año ha querido retroceder varias décadas en el tiempo y junto a dos amigos suyos, Joan Vey y Miquel Vadell, han sembrado el garbanzo mallorquín como hacían sus abuelos: con tracción animal y no con el tractor como se hace habitualmente. Una fotografía difícil que repetir en las tareas del campo de hoy en día.

Antaño se trabajaba con los caballos (ses bísties, decían) pero ahora se hace por romanticismo. Tras la mala añada del año pasado, Toni Sureda ha querido probar de sembrar la de este año como lo hacía su bisabuelo, que ya sembraba esta misma semilla de garbanzo que todavía él siembra y multiplica. «En la recogida veremos la diferencia», indica.

«Sembrar con tracción animal –explica Sureda- hace que no maree la tierra. El dicho señala que ‘cuando vas a sembrar el garbanzo no te tienes que llevar la semilla’. Significa que es una planta de verano que tiene que estar bien cultivada; es decir, en la parte más superior la tierra tiene que hacer polvo y debajo tiene que estar más humedecida, tiene que hacer bola». Por el contrario, el tractor, cuando pasa, compacta la tierra y el cilindro también. Con caballo y cuando pasas la rastra, la fuerza es mínima. Esto hace que la tierra quede esponjosa y mantenga la humedad (sa saó) bajo tierra. También comenta que el año pasado la siembra de ciuró mallorquí no fue nada productiva, «justo justo recogimos para poder guardar para semilla para este año». Lo habitual, en ecológico, es sembrar unos 80 kilos (4 barcelles) por cuarterada y recoger entre 800 y 1.000 kilos. O sea, se multiplica por diez, pero sólo fue de uno. De ahí que se haya animado a sembrarlo a la antigua.

«Este garbanzo sembrado ahora, cuando haya crecido, lo labraremos con el arado de paletas y después le pasaremos la rastra, a ver si así conseguimos de una vez tener una buena añada para semilla», explica Sureda.

Este año, además de sembrarlo en tierra de call vermell, también lo siembra en un terreno donde durante dos años consecutivos se sembraron melones, «veremos qué resultado da», comenta. «Espero una añada espectacular. En mayo o junio, cuando cosechemos, veremos el resultado».

Respecto a esta variedad local de garbanzo mallorquín, explica que «para consumirlo las personas es más fácil de cocer y también es muy bueno para los animales».

Como curiosidad, comenta que «si lo siembras en tierra de call vermell es más fácil de cocer que si se siembra en tierra arcillosa».