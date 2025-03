Hace un año y medio, Biel Bauçà Flaquer (Petra, 2000) decidió emprender su propio negocio como agricultor. Había estudiado un grado superior en Gestión y Ventas y después de tocar diversos palos en el mundo laboral pasando incluso por albañil, dejó la paleta para dedicarse a aquello que realmente ama: el campo. Asegura que ya desde pequeño tenía esa curolla que ahora ha conseguido hacer realidad. Para ello, el joven payés emprendió su proyecto centrado en dos puntos: la producción de agricultura ecológica (fundamentalmente hortaliza) y un puesto de venta en la plaza de ses Verdures de Manacor.

Biel tiene claro que la tarea no es fácil y empezó con una producción de invierno con lechugas, coles, acelgas que cultivaba en la finca de Son Amagat y que luego vendía directamente en Manacor. «Con el tiempo fui ampliando la oferta de productos ya que si bien mi apuesta es por la agricultura ecológica, tengo claro que la agricultura debe ser rentable; por eso ofrezco productos que no son estrictamente de temporada pero se de donde surgen», explica. Con ello lamenta la situación actual del campo donde «se siembran más placas solares y chalets que no tomates de ramellet», afirma.

Su tesón en esta apuesta por el sector primario ha sido tal que Biel tiene su parada abierta todas las mañanas de lunes a sábado, uno de los pocos que vende a diario en un mercado que ha ido a menos. «Hace muchos años que la plaza de ses Verdures está descuidada, faltan muchas familias que den vida a este espacio», explica mientras añade que esta realidad en ses Verdures no es aislada. «Si vemos como está el comercio local en la ciudad, es muy similar a lo que tenemos aquí. Vemos como este mundo neocapitalista está destruyendo el comercio local», sentencia. Reconoce que los clientes que llegan a la plaza son mayoritariamente mujeres de más de 50 años, lo que deja claro la realidad del comercio. «El tipo de cliente cambia los sábados, cuando acuden más personas concienciadas con la agricultura ecológica, que son clientes fijos», explica. Y es que el sábado es el día por excelencia d’anar a plaça en Manacor.

Biel combina su apuesta agrícola y su venda diaria en el mercado con la venta on-line o las cestas que luego reparte a domicilio. A través de su web (www.sonamagat.cat) los clientes pueden hacer sus pedidos bien sea para una cesta con productos de temporada o bien una cesta personalizada donde cada cliente elige aquellos productos que desea. «En este caso sí que los clientes son más jóvenes, entre 30 o 40 años, pero también femenino», añade. Desde Son Amagat, Biel reparte no solo en Manacor sino también en Vilafranca, Porreres, Montuïri, Sineu, Petra y Ariany. Con ello se ha hecho un nombre y un sitio en el panorama agrícola de la comarca.