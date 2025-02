El pimiento (Capsicum annuum) ha subido casi un cien por cien desde la semana pasada. Todas las variedades comúnmente consumidas: rojo, lamuyo verde, italiano o blanco mallorquín se han visto afectados por una serie de coincidencias que han provocado la enorme subida.

Andreu Picó, comercial de la firma mayorista Es Merca, explica que «en la Península se están dando bajas temperaturas por lo que la producción ha bajado. Como la demanda sigue alta los precios han subido mucho». Hace solo siete días se podía adquirir un pimiento rojo por unos 2,50 euros el kilo; en la actualidad se vende a casi cinco euros el kilo.

Imagen de pimiento verde italiano en un punto de venta.

El pimiento verde italiano es uno de los más usados en hostelería por su versatilidad, pues tanto puede usarse para freír como para usar en crudo en ensaladas. Tanto es así que habitualmente se utiliza para elaborar el típico ‘trempo’ en lugar del pimiento blanco mallorquín, que básicamente se usa sólo en crudo. Su precio ha subido más de un 150 por ciento. Hace siete días se podía adquirir por menos de dos euros el kilo y ahora su precio supera también los cinco euros.

Pero la caída de producción en la Península no tendría que ser suficiente si la producción mallorquina pudiera responder con eficacia. No obstante, en estos momentos Mallorca no produce ni un solo kilo de pimiento para vender. «La razón estriba en que enero y febrero registran una bajada de temperatura acusada y una fuerte disminución de las horas de sol», explica Miquel Reus, payés de Muro.

Andreu Picó, comercial de Es Merca.

El productor indica que «no es posible producir ni siquiera en invernadero debido a la falta de horas de luz. Almería o Murcia están más al sur y, si bien no tienen muchas más horas de luz, la temperatura allí no baja de 15 grados centígrados».

Andreu Picó confirma que «es cierto que ahora mismo no hay un sólo productor local que pueda suministrar pimiento para abastecer el mercado. Todo lo que estamos comercializando proviene básicamente de Almería». Jaume Pou, ingeniero agrícola de la empresa frutas Vicens, de Inca, afirma que «sería posible cultivar pimiento en esta época, pero sería muy dificultoso, tanto que lo hace económicamente inviable». El responsable agrega que curiosamente el pasado miércoles plantaron los pimientos que esperan que fructifiquen esta primavera.