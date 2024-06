Rafel Ferragut Darder, de Can Tabalet (Sóller, 1971), es una persona muy conocida en el valle de Sóller y Fornalutx. Ha trabajado en diversos oficios, incluyendo el sector de la restauración y ha emprendido negocios diversos, pero siempre ha estado vinculado con el campo y de forma muy especial con la Serra de Tramuntana. «Nunca he dejado de ser pagès», afirma Rafel, «ya sea como podador de olivar o dedicándome a fer llenya, cortando y transportando la madera procedente de bosques y olivares para venderla como combustible».

Sin embargo, pronto descubrió que este estilo de vida que tanto le gustaba se cobra una factura: «Es un trabajo muy duro y físicamente castiga mucho el cuerpo, por lo que decidí que sin dejar de vivir del campo tenía que adaptarme». Hace unos años dejó la leña, pero sin dejar la madera y empezó a trabajarla de forma creativa. El resultado es que hoy por hoy «puedo vivir del olivar de muntanya, pero porque me he sabido adaptar».

Rafel siempre ha tenido inquietudes relacionadas con la naturaleza y ya había tenido una experiencia con la creación de bonsái. Explica que, de alguna manera, abandonó «el trabajo fatigoso de cortar y recoger troncos a trabajar el mismo material de forma fina y creativa». Toda la madera que trabaja y vende una vez procesada artesanalmente procede de restos de poda del olivo y de olivos que perecen y que son arrancados, algo que no sucede de forma frecuente. Asegura que «la madera de olivo mallorquín no es fácil de obtener, pero jamás se me ocurriría cortar un olivo vivo para hacer objetos decorativos». Tiene muchos contactos en Tramuntana que le avisan cuando hay materia prima disponible. Actualmente, su taller de elaboración está situado también en el olivar familiar, en el término de Fornalutx, un olivar tradicional que mantiene con gran esmero para asegurar su productividad.

Con Rafel, que vende sus trabajos en un puesto de venta ambulante que tiene cerca del mercado de Sóller, resulta inevitable hablar de turismo. «La madera de olivo llama mucho la atención a los turistas porque tiene un veteado y una dureza que no se encuentra en ninguna otra madera», explica. En cuanto al uso turístico del campo –puesto que muchos olivares de la Serra se han convertido en alojamientos vacacionales– se muestra a favor de este uso «siempre que ser de forma legal y con el objetivo de ayudar a mantener la finca y esta se cuide tal y como es debido».

Rafel Ferragut también tiene inquietudes artísticas y culturales, y aunque muchas de sus piezas son sencillos utensilios de cocina o elementos decorativos, también realiza piezas más creativas. «A veces, solo con ver un tronco milenario, su forma natural ya me inspira y mientras lo trabajo siento como si fuera un diálogo con la naturaleza», afirma. Por eso mismo ya ha realizado varias exposiciones exitosas.