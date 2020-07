Nicolau Cortès Mayol: «El aguacate es un cultivo que ningún seguro quiere cubrir»

Nicolau Cortès Mayol, en Colau Generós (Sóller, 1948) se retiró hace unos 6 años como empresario hotelero y desde entonces dedica casi todo su tiempo a cuidar su finca, situada en la alquería de Binibassí, uno de los vergeles de origen medieval del Valle de Sóller, donde también vive. Para el visitante resulta llamativo que en esta finca situada junto al torrente de Fornalutx buena parte de los tradicionales naranjos de la zona se vean sustituidos por aguacates, algunos de ellos de casi medio siglo de antigüedad.

Colau Cortès asegura que «el cuidado de esta finca, de unas dos quarterades de superficie (unos 15.000 metros cuadrados), me supone siete horas de trabajo al día. Me agota pero también me da vida ya que disfruto con este trabajo». Aunque se interesó por el cultivo de los aguacates hace ya más de tres décadas, la siembra fue muy progresiva. Algunos de los ejemplares son de gran porte. «Fueron sembrados por mi padre», afirma, «que ya era el propietario de esta finca que forma parte del llogaret de Binibassí».

Después de probar con diferentes tipos de frutos tropicales que intuía que podían ir bien en este terreno -debido a su microclima cálido, húmedo y con agua suficientefinalmente se decidió por los aguacates. En estos momentos esta plantación tiene la capacidad de proporcionar entre 5 y 6 toneladas de esta apreciada fruta, pero recuerda que «el aguacate es un frutal con una pronunciada vecería y solamente fructifica en cantidad una vez cada dos años». Además, apunta que a pesar de ser una fruta tropical «es muy sensible al calor y no aguanta temperaturas tórridas. Con más de 32 grados la fruta no prospera y puede haber grandes pérdidas». Por este motivo recuerda que el aguacate «es un tipo de cultivo frutal que ninguna compañía quiere asegurar».

También desmiente que el aguacate no precise demasiados cuidados. «Que va» asegura. «Hay que estar muy pendiente, podar adecuadamente y utilizar los productos necesarios para desinfectar el suelo donde se plantan para evitar futuras enfermedades», entre la que destaca por su agresividad la Phytophthora.

En su finca de Binibassí también hay todavía numerosos naranjos. «He ido sembrando los aguacates progresivamente entre naranjos, proporcionándoles el espacio necesario y también a la vez renovando los cítricos». Próximamente incorporará a la finca aguacates de una variedad «más resistente y que llega a fructificar anualmente». En estos momentos en Binibassí, Colau mantienen media docena de variedades, entre ellas la Hass, «originada en California».

Buena parte de la cosecha de aguacates de Colau Cortès se exporta actualmente a Alemania debido a «su gran calidad y precio más competitivo que los de Málaga». Reclama «más ayudas para los agricultores que «mantenemos este vergel».