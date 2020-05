Jerònima Bonafé: «Debe haber más mujeres ocupando cargos de dirección»

Para conocer más sobre la situación actual de la mujer en el campo mallorquín, hablamos con Jerònima Bonafé, una mujer con un vínculo con el campo muy arraigado, pues es nieta, hija y hermana de payeses y tal y como ella misma expresa «lo de que el campo lo llevo en la sangre es una gran verdad». Bonafé es presidenta de la Federación de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears y presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooprerativas Agro-Alimentarias de España (AMCAE).

Sobre su labor como máxima responsable de ambas asociaciones, Jerònima asegura sentirse muy satisfecha de trabajar en un sector básico del que se beneficia directamente la población. «Podemos pasar perfectamente un invierno sin un abrigo nuevo, pero comer lo hacemos a diario». Añade además que «el mayor compromiso es que la mujer ocupe el lugar que le corresponde y merece». Pero ¿cuántas mujeres trabajan en el sector agrícola?, para contestar a esta pregunta la presidenta de AMCAE tira de números y asegura que «en cooperativas, de casi 8000 socios, cerca del 25 % son mujeres. En los Consells Rectors de las cooperativas, un 10 % de los miembros son mujeres, tres presiden sus cooperativas». Estas son unas cifras que si bien son «esperanzadoras», Jerònima cree que siguen siendo bajas: «tiene que haber más féminas ocupando cargos de dirección puesto que son muchas las que se encargan de sus explotaciones, las que llevan las riendas y conocen a la perfección el funcionamiento diario. Deben dar el salto y desde Cooperatives Agro-alimentàries y AMCAE estamos para ayudarlas», asegura.

Respecto a las mujeres jóvenes que ven en el campo una forma de vida, la tendencia explica que en los últimos años los datos van en aumento, «son chicas muy preparadas que han estudiado y se han formado. En muchos casos siguen los pasos de sus padres, pero cada vez más son mujeres que han elegido esta vida sin tener ninguna vinculación familiar con este mundo».

Y en el lado opuesto, las mujeres mayores que han dedicado su vida a las tareas del campo a la sombra de sus maridos, hermanos, padres… Mujeres que no cotizaron por el esfuerzo de tantos años y llegado el momento de jubilarse no han recibido ayudas, tal y como afirma la presidenta: «si quedaron viudas, reciben una mísera pensión de su marido. Si no son viudas, viven de la pensión que recibe él. Este tipo de agravios no se pueden repetir».

Jerònima Bonafé es sin duda una voz clara, fuerte y segura dentro del mundo del campo, por eso, al preguntarle sobre qué mensaje manda a aquellas mujeres que piensen en formar parte del sector agrícola, lo tiene claro: «somos un sector en constante evolución, donde la tecnología tiene una presencia muy importante. No hay horarios que cumplir, hay trabajos que realizar y lo hacemos en contacto con la naturaleza, no hay nada más básico ni sincero que trabajar siguiendo los preceptos de la Madre Tierra».