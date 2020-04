Pere Ferragut 'Mindona': «Esta crisis ha servido para dar un impulso real al producto local»

Tal vez fue la ‘famosa’ crisis de cumplir los cuarenta años o más bien la necesidad de estar cerca de su familia, pero la realidad es que hace unos dos años Pere Ferragut Mindona (Algaida, 1977) decidió dejar su anterior trabajo para empezar a cultivar las tierras de la familia. Su apuesta, desde el primer momento fue para el cultivo ecológico. Ahora, en estos momentos la demanda de productos supera con creces lo que hace unos meses hubiera podido imaginar.

«Hace un año que trabajo con la venta directa al consumidor pero el incremento en este momento ha sido muy fuerte. Creo que se ha dado un impulso real al producto local. Y debemos aprovecharlo». Tras pasar estos días de confinamiento Mindona no sabe como evolucionará «tal vez se vuelvan a olvidar de nosotros». «Lo que si ha quedado claro es que con la producción no damos abasto y mucho menos en alimentos ecológicos. Por ello, por ejemplo, en Can Delomo también ofrecemos alimentos ecológicos que traemos de fuera». En estos días de confinamiento Pere ha aumentado sus salidas a repartir productos por las casas. «El otro día eran las 10 de la noche cuando terminaba el reparto. Desde Algaida llevamos nuestros productos a Algaida, Pina, Randa, Montuïri i Llucmajor».

Además de los productos que salen de la tierra de Can Delomo también cuenta con alimentos de otros productores elaboradores que ofrece a sus clientes. «Se trata de una manera de apoyarnos entre todos y a la vez una medida para limitar la movilidad». Para estas fiestas de Pascua señalaba que sus clientes le habían pedido «cordero para hacer las tradicionales panades » que les pasó el contacto de la gente de Me Ecològic: «Se trata de ayudarnos entre todos». Sus productos de kilómetro cero que vende bajo el lema de Sostenibilitat ecològica mallorquina se pueden encargar a través del teléfono 659 022 849.

Su producción también va a parar a comedores escolares como Algaida y Llucmajor que apuestan por alimentos ecológicos.

WWOOF es el acrónimo inglés de Oportunidades de Voluntariado Internacional en Granjas Ecológicas. Un sistema utilizado en todo el mundo y que sirve para dar la oportunidad de viajar compaginando el trabajo en huertos o espacios agrarios. En Mallorca existen seis explotaciones agregadas a este proyecto y una de ellas es Can Delomo. En estos momentos cuenta con la ayuda de Raquel Subirana que reside en la finca a través de este sistema de intercambio.

Mindona señala que «estamos muy satisfechos y al ser una explotación de Mallorca tenemos una gran demanda de personas que reclaman recalar unos meses o más en la finca». Raquel Subirana lleva desde el mes de enero en la Can Delomo y en estos momentos solo puede realizar una de las dos actividades por las que decidió viajar a través de WWOOF.