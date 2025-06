Fiesta ochentera de Melodía FM por la noche de Sant Joan

Una de las noches más máginas del año, la de Sant Joan, se vivió en forma de fiesta ochentera en la playa des Carregador de Palmanova, donde Melodía FM organizó una sonada velada que no defraudó a nadie. El evento empezó a las ocho y media de la tarde y se prolongó hasta la madrugada, en un ambiente inmejorable. Los Dimonis del Comte Mal ofrecieron un espectáculo único y luego llegó el ritmo vibrante de la batucada Deixonats. Mientras, en directo, sonaban grandes éxitos y los invitados se lo pasaban en grande. El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, acompañado de algunos miembros de su equipo de Gobierno, acudieron a la fiesta. No fue la única celebrada en aquel municipio ni tampoco en Palma, donde la nit de Sant Joan tiene cada año más seguidores.

En algunas de las playas más concurridas de Palma, como Can Pere Antoni, Cala Major, Ciudad Jardín, Can Pastilla, el Molinar, etc., era difícil encontrar un hueco para desplegar la toalla más allá de las ocho de la tarde. Los más previsores llegaron a media tarde, y ya les fue complicado encontrar una parcela. Ritmos de reguetón, pop, rock y otros estilos se fusionaban unos con otros a pocos metros.