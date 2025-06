Gran fiesta del Vino Albariño

Medio centenar de bodegas de la D.O. Rías Baixas participaron el 11 de junio en la XXVIII Fiesta del Vino Albariño, celebrada en el restaurante Náutico del RCNP. El evento, organizado por Antonio Seijas en colaboración con el Ayuntamiento de Cambados, reunió a centenares de asistentes que disfrutaron de más de 70 referencias de albariños. Estuvieron presentes el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, así como representantes de las bodegas. La D.O. Rías Baixas, ubicada mayoritariamente en Pontevedra y dividida en cinco subzonas –Val do Salnés, O Rosal, Ribeira do Ulla, Condado do Tea y Soutomaior–, ofreció una muestra de sus vinos más representativos, destacando la calidad y diversidad de sus caldos.