‘Recordar es volver a vivir’, de Celia Velasco-Saorí

La escritora Celia Velasco-Saorí presentó en el espacio sociocultural Asima, en el antiguo parque de bomberos, del polígono de Son Castelló, de Palma, su octavo libro, Recordar es volver a vivir. Es un trabajo autobiográfico donde la autora se ‘desnuda’ y sincera ante sus lectores. El concurrido evento reunió a muchos rostros conocidos del mundo empresarial, del arte, del deporte, etc. Acompañada de su familia, y junto a su marido, el periodista Pedro Prieto, la escritora se reencontró con muchos de sus seguidores, ávidos de leer la nueva obra. En cada párrafo y capítulo, Celia Velasco-Saorí hace un repaso a inolvidables momentos de su vida e introduce al lector una de sus maravillosas etapas profesionales, ya que durante una década perteneció a las importantes compañías aéreas de Spantax y Aviaco. «Este libro me ha beneficiado anímicamente, trasladándome a los recuerdos de mi vida», señaló durante una presentación en la que estuvo acompañada del periodista Carlos Durán, realizando la introducción, junto al pintor Carlos Prieto y el periodista Pedro Prieto, hijo y marido respectivamente de la escritora.

Recordar es volver a vivir cuenta con medio centenar de fotografías. En sus páginas podemos descubrir cómo relata su primera boda, el nacimiento de su hija, su divorcio y cómo comenzó la relación con el que, hasta el día de hoy, es el amor de su vida, el periodista Pedro Prieto. Es el hombre que le animó a formarse como periodista de calle y a realizar numerosas exclusivas. «En aquella época quería hacer reportajes sobre lugares como la cárcel, el psiquiátrico, residencias de ancianos, etc. El periodismo me atraía mucho, especialmente las historias que Pedro hacía y me contaba al llegar a casa».