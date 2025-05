Be Palma: cerveza, música y gastronomía bajo la Seu

Bajo la Catedral, un escenario privilegiado, se celebró la nueva edición de Be Palma, que se centra en la cerveza y todas sus variantes, que contó con nueve casetas de bebida y otras ocho gastronómicas.

Así, los visitantes pudieron saborear desde elaboraciones tradicionales como los llonguets y las panades, además de hamburguesas, salchichas y otras propuestas hechas con producto local. A ello se sumaron diversas paradas dedicadas a la artesanía mallorquina. Además de la oferta culinaria y artesanal, Be Palma apostó fuerte por la música en directo y hubo actuaciones dentro de una ambiciosa programación que incluyó el ‘Afterwork Palma International Boat Show by Be Palma’ y sesiones a cargo de artistas como Miquel Font, Rachel de Vidal o Stefano Munari, entre otros.

Be Palma se ha consolidado como uno de los grandes eventos gastronómicos y culturales de la primavera en Mallorca.