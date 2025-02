La música electrónica de Mallorca disfrutó el pasado 24 de enero de su gran noche en la gala de la primera edición de los MEM (Mallorca Electronic Music Awards) que, organizada por Zulos Club, la promotora más antigua de Palma, e impulsada por La Siesta Magazine, tuvo lugar en el Teatre Xesc Forteza de Palma. La velada arrancó con la intervención del director general de Música i Arts Escèniques del Ajuntament de Palma, Rafel Brunet. Después, los creadores de estos galardones, Tommy M. Jaume, Pere Morón y Javier Fernández, entregaron a Danzú el premio a mejor promotora de 2024. Luego, llegaron el resto de premios: mejor track o remix de 2024 (que ganó Anyone Else Like You de Guri & Eider), mejor club 2024 (Social Club), mejor festival 2024 (Origen Fest), mejor sello 2024 (Suburban Music), mejor live 2024 (Not Demure), mejor productor 2024 (Guri & Eider), DJ revelación (Marc Donoso), mejor DJ hard techno 2024 (John P), mejor DJ minimal 2024 (Kiko Melis), mejor DJ techno 2024 (Barolec), mejor DJ tech house 2024 (Javitoh) y mejor DJ house 2024 (Kiko Navarro).