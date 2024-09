Borbalán se fue de ‘Borbena’

El pasado sábado, Borbalán, agencia de márketing y comunicación, celebró su 20 aniversario con su ‘Borbena’ en el espacio reservado del recinto, o zona vip, de Es Jardí. A partir de las 21.00 horas la fiesta reunió a más de 200 clientes, colaboradores y amigos que en un ambiente distendido y veraniego celebraron el aniversario junto al equipo de Borbalán y sus socios: Bernat Vidal, Xisco Cortés y Chemi Revert.

El objetivo de hacer una fiesta divertida en la que lo importante era que todo el mundo lo pasara bien bailando hasta la última canción se cumplió con creces. Los DJ no defraudaron pues era la fiesta Children of the 80’s que organizaba Es Jardí y en la que los asistentes a la fiesta de aniversario ocuparon una zona con diferentes comodidades y servicios exclusivos en un espacio reservado. No faltaron caras conocidas como las de Paula Serra, Xicu Costa, Mar Félix, Xisco Vila, Mariana Muñoz, Yannick y Mirtha Erhart, Isabel Guarch, Jordi Tornila, Hans Lenz, Daniel y Camila Hannson, Ramón Servalls, Alberto Torrens, Alejandra Vanoli o Pepe Vich, entre decenas de personas dispuestas a pasar una noche con ritmo de fiesta rodeados de buenos amigos.