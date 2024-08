La artista Ángeles Cereceda expuso el pasado 8 de agosto en Rialto Living su último trabajo titulado Water (agua) en un espacio íntimo en el que lo faltaron los amigos más íntimos, la familia y compañeros artísticos para celebrar una tarde de lo más inolvidable. La artista demostró que lo más singular a veces puede ser lo más llamativo. «A menudo dejamos de ser conscientes de las realidades más obvias y no nos damos cuenta de cuál es el agua en la que vivimos. En el agua en el que me muevo, hay una realidad fundamental, y es el hecho de que las personas acudan a un museo o a una galería con la sencilla intención de contemplar un cuadro o una escultura pero que, a mí, me parece un fenómeno sorprendente. El agua», expresó así Cereceda durante la exposición en Rialto Living.

Ángeles Cereceda estudió con Torrens Lladó en Escuela Libre del Mediterráneo. Fue alumna, modelo, profesora, y cuando él murió, la hicieron directora por un tiempo. Fue una instrucción productiva, aprendió mucho de aquel hombre, perfeccionando el dibujo, con carboncillo, o lápiz, pero también con el óleo, la acuarela y el pastel. Su forma de enseñar potenció el tema técnico, a contracorriente de las costumbres y de las demás academias. Desde que mostró sus obras por primera vez en una exhibición pública, se ha convertido en una continua itinerancia entre países de los cinco continentes. Una carrera profesional plena que le ha llevado por Florencia, Santander, Barcelona, Sevilla, Bruselas, Madrid, Valencia, Montecarlo, Texas, Tokio, Osaka, Kioto, Chiba, Sendai, Sapporo, Kobe, Nueva York, Palma, Tarragona, Niza y un largo etcétera de otros países. Y han sido numerosos los prestigiosos trabajos que a lo largo de su carrera ha ido desempeñando. En 2014, el Consell de Mallorca nombró a Rafa Nadal Hijo Predilecto y les encargó su retrato a Ángeles Cereceda. La artista es toda una figura referente en Mallorca, y sus obras, retratistas y paisajistas, evocan ternura, calma e inspiración por lo más natural, como la muestra de Water.