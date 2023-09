Camila Hiusgen muestra sus cerámicas en Can Prunera

Fotogalería

El Museu Modernista Can Prunera acogió el jueves un doble acto cultural con la inauguración de la exposición de cerámicas de Camila Huisgen y la presentación de los dos últimos libros de la escritora Lilly Alonso. El acto, organizado por Can Prunera y la Fundació Tren de l’Art, contó con la presencia de un numeroso público, debido a la estrecha vinculación de ambas creadoras con la ciudad de Sóller, un lugar que impregna profundamente sus respectivas obras. El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, se unió al público, especialmente formado por familiares y amigos de las autoras y una amplia representación social del municipio, a la que dio la bienvenida Santi Mayol, director del museo. Entre los asistentes, la presidenta de la Fundació Tren de l’Art, Carmen Serra, y otros miembros, entre ellos Vicenç Sastre, Óscar Mayol y Tolo Oliver. También asistió Antonio Alcover, solleric y nuevo director general de Universidades del Govern. En el jardín de Can Prunera, donde ha quedado expuesta la obra de Camila Hiusgen, se celebró después una velada animada por el grupo Africa Soul.