La DO Pla i Llevant presenta nuevos vinos

En el Hotel Valparaíso, la DO Pla i Llevant organizó la anual presentación de la nueva añada de los vinos que forman parte de los cellers inscritos en esta denominación de origen. Más de una decena de bodegas formaron parte de esta presentación que contó con la colaboración de otras DO e IGP de Balears como la del Queso de Mahón, la DO de l’Oli de Mallorca, la IGP de la Sobrasada y la IGP de l’Ametlla. Entre unos productos y otros, la presentación de nuevas añadas fue una fiesta para los sentidos.

A pesar de la lluvia y la nieve, el salón acogió a cerca de doscientos asistentes que no quisieron perderse las novedades de 2022 en vinos blancos, rosados, negros o espumosos y los clásicos de cada celler, para satisfacción de las once bodegas y del presidente de la DO, Antoni Bennássar.