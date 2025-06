Mariona Caldentey, contundente contra la masificación en Mallorca en 'La Revuelta': «Que la gente vaya a otros sitios»

La mallorquina Mariona Caldentey, una de las futbolistas más destacadas del fútbol femenino, visitó este lunes La Revuelta para contarle a Broncano algunos detalles sobre su vida, sus logros y sus momentos de desconexión en su tierra, Mallorca. Con un palmarés impresionante que incluye títulos como cuatro Champions League, seis ligas, un Mundial, y un sinfín de éxitos a nivel de clubes y selecciones, la jugadora balear ha hablado sobre cómo disfruta de sus días libres y su adaptación a la liga inglesa con el Arsenal.

En su charla con David Broncano, Mariona reveló que, cuando se trata de descansar, siempre regresa a Mallorca. «Mis días de descanso son volver a la isla y disfrutar con mi gente. Siempre en las mismas dos o tres playas», explicó. Con la ayuda de su tío y su primo, también presentes en el programa, la jugadora se escapa en barco a calas inaccesibles a pie, buscando tranquilidad lejos del turismo masivo. No dudó en lanzar una irónica recomendación y hacer un alegato en contra de la masificación en la isla: «Que la gente vaya a otros sitios, que Mallorca no es tan bonita».

A pesar de los problemas de vivienda que aquejan a la isla, Mariona ha logrado hacerse con una casa en Mallorca. Sin embargo, cuando Broncano le preguntó sobre su situación económica, la delantera dejó claro que el dinero es un tema tabú entre las futbolistas. «Seguro que tengo menos dinero que tú, y ¿cuántas Champions has ganado tú?», bromeó, arrancando risas del público. En un tono relajado, rechazó hablar sobre cifras exactas, asegurando: «No soy millonaria, una casa en Mallorca es lo más que puedo decir». Broncano, algo sorprendido, insistió sobre su patrimonio, sugiriendo una cifra aproximada, pero Mariona volvió a restarle importancia: «Una casa en Mallorca es prácticamente ser millonaria», dijo entre risas, sin entrar en más detalles.

Igual estamos ante la próxima Balón de oro, ¿no? Igual sí, merecidísimo sería. #LaRevuelta @mariona8co pic.twitter.com/AA5vPqH7Ye — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 23, 2025

La ironía de la vida privada y la respuesta más esperada

En un momento de la entrevista, Broncano no pudo evitar hacer una de sus preguntas más peculiares, esa que no suele faltar en sus charlas con sus invitados. «Me sabe mal preguntarle a una campeona del mundo, de Champions... no quiero hacerla, pero… ¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?», soltó el presentador, sorprendiendo a todos con una pregunta tan directa. Mariona, fiel a su estilo irónico y desenfadado, respondió rápidamente: «Estaba deseando contestar esta pregunta, me gusta mucho hablar de mi vida privada y esas cosas», arrancando las carcajadas del público.

La jugadora, lejos de eludir la pregunta, se mostró divertida y respondió con un toque de humor: «Este mes he estado unos días de vacaciones, pero también muchos días concentrada con la selección. No sé, vamos a seguir comparando con fútbol». La broma no pasó desapercibida, y Broncano no tardó en hacer una rápida comparación entre las cifras goleadoras de Mariona y la cantidad de relaciones íntimas mencionadas, lo que provocó risas en el plató. «¡Increíble! Nueve goles y cinco asistencias en 21 partidos, esos son números impresionantes. Y aun así es menos que lo que ha follado en el último mes. ¡Esto es una locura!», exclamó el presentador, mientras Mariona, entre risas, no dudaba en confirmar que el fútbol, al menos para ella, sigue siendo la prioridad.

De la controversia a la calma: la difícil transición post-Mundial

Mariona también se refirió a los difíciles momentos que vivieron ella y sus compañeras tras la victoria en el Mundial, especialmente por la polémica alrededor del ex seleccionador Jorge Vilda y el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuyo beso a Jenni Hermoso desató un escándalo que afectó a la selección femenina. «Fue un sufrimiento, pero ya se acabó. Ahora estamos tranquilas y bien», afirmó, mostrando optimismo sobre el futuro.

Después de una década triunfal en el FC Barcelona, donde conquistó seis ligas, seis Copas de la Reina y tres Women's Champions League, Mariona decidió dar un giro a su carrera y fichó por el Arsenal, un club de la liga inglesa. En su primer año con las «gunners», se coronó campeona de Europa, en una final que enfrentó a su equipo con el Barça, su antiguo club. Aunque no es fácil jugar contra sus excompañeras, Mariona destacó que la amistad fuera del campo es aún más valiosa que los títulos obtenidos. «En el campo no hay amigas, pero fuera, esas amistades son mucho más bonitas que ganar una Champions», expresó.

Este mes de julio, Mariona y sus compañeras de la selección española disputarán la Eurocopa, con la ambición de continuar su legado y demostrar que la generación dorada del fútbol femenino español sigue en plena forma. A pesar de la polémica y los momentos difíciles vividos tras el Mundial y la controversia sobre Rubiales, Mariona se mostró positiva. «Ahora estamos tranquilas, hemos superado lo peor y seguimos hacia adelante», señaló.

Con títulos internacionales en su haber, como el campeonato mundial y la Nations League, y su reciente éxito con el Arsenal, Mariona se prepara para seguir dejando su huella en la historia del fútbol femenino, confiada en que su esfuerzo y el de sus compañeras seguirán dando frutos. La Eurocopa será una nueva oportunidad para brillar y consolidarse como una de las mejores futbolistas del mundo.