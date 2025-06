RTVE cancela 'La familia de la tele'

RTVE ha decidido cancelar «La familia de la tele», el programa de las tardes de La 1 que comenzó el pasado 5 de mayo como una apuesta de entretenimiento con parte de los integrantes del equipo del desaparecido «Sálvame», según fuentes de RTVE.

El último programa se emitirá este miércoles, después de que la semana pasada fuentes de la corporación reconocieran que estaban buscando alternativas para cancelar el programa, que ayer lunes se comenzó a emitir de 19:30 a 20:30 horas en La 1, después de reducir y cambiar su horario en las últimas semanas.

Las mismas fuentes han explicado a EFE que a partir de este jueves en esta franja horaria se emitirá una edición ampliada del programa «Aquí la Tierra».

María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand formaban el equipo de esta apuesta, en la que colaboraban también Belén Esteban y muchos otros integrantes del universo «Sálvame», entre ellos Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Carlota Corredera, Chelo García-Cortés, Javier de Hoyos o Marta Riesco.

Los integrantes del equipo prometieron en la presentación del proyecto entretenimiento y muchas sorpresas a la audiencia, pero la llegada a la parrilla de La 1 de TVE comenzó accidentada, pues tuvo que posponerse dos veces, primero por el fallecimiento del papa Francisco —y el especial informativo que se puso en marcha el 22 de abril— y después por el apagón del 28 de ese mismo mes.

Eso obligó a suspender el gran desfile que TVE había preparado para la llegada del programa a los estudios, con música, actuaciones, carrozas y muchos invitados.

El presidente de RTVE, José Pablo López, fue cuestionado por este programa por varios grupos políticos durante su comparecencia en la comisión de control parlamentario de RTVE, en la que dijo que para retirarlo de la parrilla tendría que tener la convicción de «no tiene ninguna posibilidad de remontar desde el punto de vista de audiencia».

«Cuando tenga el convencimiento profesional, no el político, ni de otro orden, ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, en el momento que yo tenga ese convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ninguna duda de que yo lo retiraré de la parrilla», concluyó.

Según datos de la consultora Barlovento, «La familia de la tele» ha registrado una cuota de pantalla de entre un 6 % y algo más de un 7 %.

En una respuesta parlamentaria por escrito del presidente de RTVE a diputados del Grupo Popular del Congreso de los Diputados, fechada el pasado 20 de mayo, se detallaba el coste previsto en un principio para las emisiones de este programa: «El presupuesto de producción de los 57 capítulos de ‘La familia de la Tele’ es de 7.447.539,04 euros, correspondiendo 5.593.844,49 euros a recursos externos y 1.853.694,55 euros a la valoración de los recursos internos».